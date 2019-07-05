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Sabancı Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Sabancı Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 7 personel alımı yapacağını ilan etti. Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olmak üzere 7 sözleşmeli personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular bugün itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

05 Temmuz 2019 Cuma 13:04
Sabancı Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Sabancı Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 7 personel alımı yapacağını ilan etti. Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olmak üzere 7 sözleşmeli personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular bugün itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasında bulunan Akademik İş Başvuruları kısmından ulaşılabilir.

 

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:04
  1. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
  2. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartları
  3. Sabancı Üniversitesi son dakika alımları

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