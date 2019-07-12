Sabancı Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Sabancı Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 2 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği alanında görevlendirilmek üzere 2 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 12 Temmuz itibari ile başlamıştır. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasında bulunan Akademik İş Başvuruları kısmından ulaşılabilir.