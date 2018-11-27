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Sabancı Center, kadına şi̇ddete karşı turuncuya boyandı

Sabancı Holding ve Akbank, dünya genelinde her yıl 25 Kasım-10 Aralık'ta gerçekleştirilen ve 2018 temasının "Dünyayı Turuncuya Boyayalım: #BeniDeDuy" olarak belirlendiği çağrıya bu yıl da destek veriyor

27 Kasım 2018 Salı 12:39
Sabancı Center, kadına şi̇ddete karşı turuncuya boyandı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Center, kadına uygulanan şiddete dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla 25 Kasım-10 Aralık tarihlerinde turuncu renkle ışıklandırılıyor.

Sabancı holding'in açıklamasına göre, holding ve Akbank, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin öncülüğünde dünya genelinde her yıl 25 Kasım-10 Aralık'ta gerçekleştirilen ve 2018 temasının "Dünyayı Turuncuya Boyayalım: #BeniDeDuy" olarak belirlendiği çağrıya bu yıl da destek veriyor.

Kampanya kapsamında İstanbul'un simge yapılarından olan Sabancı Center, BM'nin dünya genelinde kabul ettiği "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olan 25 Kasım'dan itibaren turuncu ışıkla renklendirildi. Bina, İnsan Hakları Günü olan 10 Aralık'a kadar bu şekilde ışıklandırılmaya devam edecek.

Sabancı Holding, kadının toplumdaki konumunu her alanda güçlendirmek için uzun yıllardır hem Topluluk bünyesindeki şirketleri hem de Sabancı Vakfı aracılığı ile çeşitli çalışmalar yürütüyor. Holding, 2011'de de BM'nin Kadını Güçlendirme İlkeleri Bildirgesi'ni (WEPs) imzalayan ilk Türk şirketi olmuştu.


- "Kadınlar, ülkenin kalkınmasında kilit rollere sahip"


Kadınların ekonomik, siyasi ve toplumsal hayata ve eğitime eşit fırsatlarla katılımının önemine ve ülkenin kalkınmasında kilit rollere sahip olduğuna inanan Sabancı Holding, sosyal sorumluluk anlayışını çalışanları aracılığıyla topluma yayma amacıyla Sabancı Vakfı'nın destekleriyle 2015 yılında Sabancı Gönüllüleri Programı'nı başlatmıştı.

Sabancı Gönüllüleri ile istihdam, eğitim, kişisel gelişim, psiko-sosyal destek, sağlık gibi çeşitli konularda yürütülen birçok proje kapsamında 2 binin üzerinde kadına ulaşıldı. Ayrıca online eğitimler kapsamında ise bugüne kadar yaklaşık 40 bin Sabancı Topluluğu çalışanına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda "Kavramlar ve Tanımlar", "Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet", "İş Dünyası ve Toplumsal Cinsiyet", "Kadına Yönelik Şiddet" ve "Erken Yaşta Zorla Evlilik" konularında online eğitim verildi.

Bununla birlikte, WEPs'i imzalayan kuruluşlar arasında bulunan Akbank, Kadın Girişimcileri Destekleme Derneği (KAGİDER) tarafından Dünya Bankası iş birliği ile gerçekleştirilen "Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Projesi" ile Türkiye'de ilk sertifika alan kurumların arasında yer alıyor.

Uzun yıllardır kadın-erkek dengesini gözeten ve kadın istihdamı konusunda öncü kuruluşların başında gelen Akbank'ta, son 5 yılda kadın çalışanların toplam işe alıma oranı ortalama yüzde 50,6'sı oldu.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 12:39
  1. Sabancı Center

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