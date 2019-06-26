Sabancı, 20. dönem mezunlarını uğurladı

Sabancı Üniversitesi, lisansüstünde 20. dönem, lisans programlarında 17. dönem mezunlarını verdi. Törende, fakülte birincilik ödülleri de sahiplerini buldu. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Birincisi Naci Ege Saraç, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Birincisi Atakan Başdüzen, Yönetim Bilimleri Fakültesi Birincisi ise Burak Şahin oldu.

Törende, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Rektör Yusuf Leblebici’nin yanı sıra, lisansüstü mezunları adına Aysu Yurduşen, lisans mezunları adına Fatih Öztoprak ile Sabancı Üniversitesi Mezunları Derneği Başkanı Zeynep Bahar Çelik birer konuşma yaptı.

Öncü üniversite

Güler Sabancı, bu yıl Sabancı Üniversitesi’nin 20. yılını kutladığına vurgu yaparak bugün geldikleri noktada, bilimsel başarılara ve geleceğe yön veren çalışmalara öncülük ettiklerini söyledi ve mezunlara şu mesajları verdi:

-Zorluklarla karşılaştığınızda, evrensel değerler yolunuzu aydınlatan ışık olsun.

-İnsanın kendi kişiliğini inşa etmesi ömür boyu sürecek bir uğraştır.

-Sizi siz yapan ne kadar yaratıcı, ne kadar cesur, ne kadar alçakgönüllü, ne kadar sağduyulu ve vicdanlı olduğunuzdur.

-Size tavsiyem, özgeçmişinizin ötesinde, “iyi, faydalı ve vicdanlı insan” olarak anılan bir karakter inşa etmek için çaba göstermenizdir.

-Tüm kimliklerin ötesine geçin, insanlara ve farklılıklara saygı gösterin.

-Eğer daha güzel bir dünyada yaşayacaksak, bunu gerçekleştirecek olan sizlersiniz.

-Kimsenin hedefinizi aşağıya çekmesine izin vermeyin.

-Akıl almaktan, danışmaktan çekinmeyin ama her zaman kendinize olan güveninizle karar verin.