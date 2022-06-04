Şaban Kondi kimdir? Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi nereli?

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığında yeni atamalar oldu. Buna göre, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi atandı. Peki Şaban Kondi kimdir, nereli kaç yaşında? Şaban Kondi hangi görevlerde bulundu? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi'nin hayatı.

Şaban Kondi kimdir?

1969 Yılında Trabzon’un Araklı ilçesinde doğdu. Hafızlık eğitimini müteakiben 1992 senesinde Araklı İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığındaki görev safahatı 1988 yılında Trabzon’un Araklı İlçesinde Müezzin Kayyım olarak başladı. 1994 senesinde Van İli Merkez Ulu Camiine İmam-Hatip olarak atandı.

1997 senesinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı yıl başladığı Konya Selçuk Eğitim Merkezi Vaizlik-Müftülük İhtisas Kursunu 2000 yılında tamamladı. Eğitim merkezinde bulunduğu süre içerisinde Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde ‘Kur’an-ı Kerim de Tedricilik Kavramı’ isimli çalışmayla Tefsir Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Ayrıca bu surede Hafız Mehmet Kaya Hoca efendiden makam ve talim dersleri aldı.

2000-2002 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesinde Kur’an-ı Kerim Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. 2002 yılı Ağustos ayında yeniden Diyanet İşleri Başkanlığına dönerek, Güney Doğu Anadolu Bölgesine Bölge Vaizi olarak atandı. Bu süreçte Mardin ve Diyarbakır da ceza evlerindeki insanların yeniden topluma kazandırılması hususunda yapılan çalışmalara katıldı.

2003 yılında Mardin İli Derik ilçesine İlçe Müftüsü olarak atandı. 2005 yılında Kahramanmaraş İli Göksun ilçesine naklen tayini gerçekleştirildi. Adı geçen ilçede İlçe Müftüsü sıfatıyla görev yaparken, 2006 yılı Ağustos ayında Almanya’ya Köln DİTİB Merkez Camii Din Görevlisi olarak yurtdışı hizmetinde görevlendirildi. 01.08.2009 tarihinden itibaren 15 ay boyunca Köln Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliğini vekâleten yürüttü. 15.07.2011 tarihinde yurt dışı görevini tamamlayarak Türkiye de ki aslı görevine döndü. 17.07.2011 tarihinde Gaziantep/ Oğuzeli İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. 09.06.2014 tarihinde Gaziantep İl Müftü Yardımcılığına naklen atanan Dr. Şaban KONDİ, 06.01.2017 tarihine kadar İl Müftü Yardımcısı olarak görev yaptı. Müftü KONDİ, 07.12.2016 tarihli ve 902 sayılı Karar ile de Ardahan’a İl Müftüsü olarak atandı. 20.10.2017 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir Anabilim dalında“Kur’an’ın tarihi ve mevsûkiyeti” (Bâkıllânî’nin el-İntisâr Örneği)konulu tezi ile doktorasını tamamladı. 26.06.2018 tarihi Resmi Gazete'de yayınlanan İl Müftüleri Kararnamesi ile Mersin İl Müftülüğüne atanan, Almanca ve Arapça bilen Dr. Şaban Kondi evli ve üç çocuk babasıdır. 5 Haziran Resmi Gazete atama kararına göre, Şaban Kondi, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı.