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Sabahları neden yorgun uyanıyorum ?

Günlük uyku süremiz kadar uyuduğumuzda sabahları dinç ve dinlenmiş olarak uyanmamız gerekirken son günlerde herkesin ağzından duyduğum bir yakarış var.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:58
Sabahları neden yorgun uyanıyorum ?

Kronik yorgunluk günlük hayatımızı ciddi oranda etkileyecek bir durum. Peki bunun bir çözümü yok mu?

“Neden yorgun uyanıyorum?” sorusuna cevap arıyor ve bu sorunu en kısa zamanda aşmak istiyorum diyorsanız işte yapılması gerekenler…

1-DUYGUSAL PROBLEMLER 

Hepimizi zaman zaman acıtan olaylar vardır; bir de bunlara duygusal sendromlar eklendiğinde olayların içinden çıkılmaz bir hale geldiğini görürüz. Sürekli depresif hissetmek ve üzgün uyumak vücuda kas ağrısı ve halsizlik olarak dönebilir. Bu da şüphesiz ki sizi en savunmasız olduğunuz ilk uyanma anında yakalar.

2-AŞIRI KAFEİN VE İLAÇ TÜKETİMİ

Haddinden fazla tüketilen kafeinli içecekler ve doktor tavsiyesi olmadan alınan ilaçlar kalp atım hızının artmasına, tansiyonyüksekliğine ve yorgunluğa sebep olmaktadır. Özellikle kahve ve çayı aşırı tüketmekten kaçınmalısınız.

3- DENGESİZ BESLENME VE KATI DİYETLER

Kafamıza göre bir diyetisyen yardımı almadan hazırladığımız yemek reçeteleri ve şok diyetler vücudumuzu olumsuz anlamda etkilemektedir. Zayıflamak uğruna yaptığımız katı diyetler vücudumuzda metabolik dengesizliklere sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra bayılmalar, kalpte ritm bozuklukları hatta kalp krizlerine bile sebebiyet vermektedir. Bu yüzden yapılan diyetlere çok dikkat edilmeli dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir.

4-SABAHLARI ERTELENEN ALARM

Hepimiz sabahları çalan o alarma sinirleniyoruz ve arka arkaya kurduğumuz alarmları erteleyene kadar yataktan kalkmıyoruz. Oysaki sabahları yorgun uyanmamıza sebep olacak gizli düşmanlardan biri de budur. Alarmları ertelerken o kısa uykular arasında gidip geliriz. Bir yandan kalkmak ister bir yandan içimizden 5 dakikadan bir şey olmaz düşüncesine kapılırız. Bu kısa alarmlar arasındaki uyku ve uyanıklık hali yataktan çıktığımızda daha yorgun hissetmemize sebebiyet vermektedir. Bu yüzden tek alarm kurmalı ve bu alarmla kendinizi zorlayarak da olsa uyanmalısınız.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:58
  1. uyku
  2. uyku sorunu
  3. uyanamamak
  4. dengesiz beslenme
  5. aşırı kafein
  6. duygusal problemler
  7. kadın
  8. yaşam

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