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'Fırıldak Sebo'dan ihanet dolu sözler! Barış Pınarı Harekatı’nı hedef aldı

Aydınlık’tan ayrıldıktan sonra soluğu karanlık Oda’da alan Sabahattin Önkibar, bugünkü yazısında Türkiye’nin terör örgütü YPG/PKK’yı sınırlarından temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı hedef aldı. Önkibar'ın bu küstahlığı daha önce de sarf ettiği skandal sözlerinden dolayı Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Sen ne namussuz adamsın" şeklinde verdiği tepkiyi akıllara getirdi.

24 Ekim 2019 Perşembe 11:58
'Fırıldak Sebo'dan ihanet dolu sözler! Barış Pınarı Harekatı’nı hedef aldı

Yazar Nihat Genç’in ayrıldıktan sonra FETÖ ve PKK eksenine kaymakla itham ettiği karanlık site ODA TV ve yazarları Türkiye aleyhine kara propaganda yürütmeye devam ediyor.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik başarıyla düzenlediği "Barış Pınarı Harekatı" ile hem sahada hem de masada büyük kazanımlar elde etmesi karanlı site ve yazarlarını rahatsız etti.

Barış Pınarı Harekatı'na kin kustu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığıyla ABD ve Rusya’ya boyun eğdirilerek elde edilen diplomatik başarıyı görmezden gelen karanlık Oda’nın yazarlarından, ani fikir değişikliklerinden dolayı ‘Fırıldak Sebo’ lakabıyla anılan Sabahattin Önkibar, bugünkü yazısında Barış Pınarı Harekatı’na adeta kin kustu.

ABD, Avrupa, Rusya ve İsrail gibi küresel şer odaklarının İslam coğrafyasını kan ve göz yaşına boğmasını yok sayan Önkibar, Suriye iç savaşından AK Parti’yi sorumlu tuttu. Yazısının devamında hezeyanlarına devam eden Önkibar, daha da küstahlaşarak Barış Pınarı Harekatı’nın Türkiye’nin yararına hizmet etmediğini ve AK Parti’nin iç kamuoyundaki piarı olduğunu savundu.

İşte Önkibar’ın ihanet dolu yazısından bazı ifadeler;

"AKP iktidarı öncesi ne dünyanın ne de Türkiye’nin Suriye diye bir sorunu yoktur. 2011’de ABD, İsrail’i bölgede yegâne güç haline getirmek, siyasal İslamcıların yönettiği Türkiye’de, İhvancılık ve halifelik romantizmi adına hükümran bir devlete saldırıp bütün bir ülkenin yıkılması ve yüz binlerce insanının ölmesine sebep olmuşlardır.

AK Parti’nin mezhepçi Suriye politikası olmasaydı Suriye’de PYD-YPG olamayacağı gibi, ABD on binlerce TIR’la donattığı 70 bin kişilik PKK ordusunu kuramayacaktı. Bu bölücü ordu yapılan son harekata rağmen hala dimdik ayakta ve Türkiye’nin geleceği adına tehdit arz etmektedir.

Yapılan son sınır ötesi operasyon ve ABD - Rusya ile varılan mutabakatlar, siyasal İslamcıların yönettiği Türkiye’nin artık iki süper güç arasında oyuncak olduğunun resmidir.
Aynı şekilde yapılan bu harekat Rusya’nın bölgedeki patronluğuna katkı yapmış ve AKP buna resmen boyun eğmiştir.

Hülasa Barış Pınarı Harekatı asla Türkiye’nin yararına hizmet etmemiş sadece AKP’nin iç kamuoyundaki piarıdır."

"Sen ne namussuz bir adamsın!"

Sabahattin Önkibar daha önce de çeşitli konularda skandal ve haddini aşan açıklamalarda bulunmuştu. Önkibar'ın "Bütün müridler şeyhlerinin kölesidir. Bu müridler; analarını, karılarını, kızlarını şeyhlerine ikram ederler." sözleriyle yaptığı küstahlığa Cübbeli Ahmet Hoca çok sert ifadelerle tepki göstermişti.

Cübbeli Ahmet Hoca, Önkibar ile ilgili şunları söylemişti;

"Sabahattin Önkibar, 'Bütün müridler bu şeyhlerin kölesidir. Bütün müridler bunların hizmetçisidir.' diye iftira atıyor. Ben Mahmud Efendi'nin müridiyim ama vallahi ben ona hizmet edemedim. O bana hizmet etti. Sen bu Evliyaullah'a nasıl iftira atıyorsun? Bunlar kimden para almış. Öyle namussuz bir ifade kullanıyor ki Allah müstehakını yakında ihsan etsin. 'Bütün müridler.' diyor. Desene, 'Bursa'da bir sahtekar çıktı. Mahkemede buna ceza verdi.' Kağıdı eline al, 'mahkemenin kararı bu.' de. Resmini de koy ben de sana destek vereyim. 'Analarını, kızlarını, karılarını şeyhlere ikram ederler.' diyor. Ben böyle bir şeyhi ne gördüm ne tanıdım ne de duydum. İnsan der ki 'Her hocayım diyeni dinlemeyin. Her şeyhim diyenin peşine gitmeyin. Kur'an ve şeriat ortadadır. Helal, haram bellidir.' İnsanları böyle bilinçlendirebilirsin. 'Bütün şeyhler ve müridler böyledir.' diyerek milyonlarca insanı namussuz yapıyorsun. Sen ne namussuz adamsın."

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 11:58
  1. Bursa
  2. ODA TV
  3. Nihat Genç
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Sabahattin Önkibar

YORUM YAZ

  • Zülfikar HayberZülfikar Hayber15 dk önce
    Bu harekat ve anlaşmalar/mutabakatlar için konuşmak erken,hala icra ediliyor. Bunu bir kez daha paylaşmıştım. Bitince göreceğiz.
  • Ahmet bey Ahmet bey 5 sa önce
    Bu ne biçim bir yalan birinci dünya savaşı’nda burada gene aynı ülkeler vardı ABD yoktu ama İngiliz vardınikisi aynı büyük İsrail planı yahudilerin bu topraklardan sürüldüğünden beri var Rusya suruyede yollardır var ABD orda ne arıyor biz niye uyuyalım Suriyeyeyle Hatay sorunu yokmuydu haritalarda hatayı kendi toprağı göstermedimi Apo’yu PKK yı yıllarca kim destekledi akp gelelı bunları adamdan sayan yok sıkıntı önceden bunları vatandaş bi bok sanıyordu akp den önce ne dünyanın ne Türkiye’nin böyle sorunu yokmuşşşmuş bu kadar palavra hainlik olurmu ya bu memleketın ekmeğini ye nankörluk et bu mesele vatan millet meselesidir akp deyil eleştırı herkesin hakkı ama milli meseleler hariç saygılarımla
  • önükibar önükibar 8 sa önce
    biri buna suriyenin kanında bozukluk vardır, pkk yı yıllarca besledi ŞEHİTlerin ahı ise Suriye'yi yerle yeksan etti desin yaaa....
  • RamazanRamazan9 sa önce
    Adam ne yiyor ne iciyor bilmiyorum..Freud bile gelse bu adami iyilestiremez.. Adamin gerceklik duygusu gitmis...dahasi kotu niyetli... Yeni bir kanun gerekiyor..ulusal guvenlik kavramini icine alan. Bu duvara kim toslarsa isi bitsin gitsin...yoksa ulke 5G teknolojisine gecmeye calisiyo bi tip gereksizlerle zaman kaybi yasamisin...Devlet en ust kurumsa buna zarar verenin isi olmasin bu devlette..cozum bekliyoruz devletten.
  • Murat 1453Murat 145318 sa önce
    Bir şeyin içinde olan dışına sızar diye bir deyim vardır onun esas garezi Türkiye'nin lehine olan sonuç Erdoğan'ın dahada guclenmesi tetikçilik ettiği batı çıkarlarının zarar gormesi
  • mehmetmehmet18 sa önce
    Tek şey diyebilirim yaratanım nurunu suratına vermiş surata bakın neye benzediğini sizler söyleyin ona göre bir karar verin ben yüzüne bakınca midem bulanıyoor kusacak gibi oluyorum ....
  • RecepRecep18 sa önce
    Ahmet hoca bunun hakkında az bile söylemiş
  • Ayhan kurtAyhan kurt18 sa önce
    Osmanlı'nın zor ve son zamanları gibi adeta günümüz maalesef her yer kurtlanmis kokuşmuş
  • fetösavarfetösavar18 sa önce
    devlet böyle devlet düşmanlarını nasıl rahat bırakıyor. enteresan. hani yağmur yağsa reis suçlu. ne kadar büyük bir ülkeymişiz ki suriyedeki katliamın müsebbibi biz olmuşuz. hakkaten ne kadar doğru söylemiş hoca. yaaa şu hırsızın hiç mi suçu yok... sen ne namussuz adammışsın...
  • OvalıOvalı19 sa önce
    ....... sana kim yal veriyor?
  • İBRAHİMİBRAHİM19 sa önce
    VİZYONSUZ YETENEKSİZ ÖNGÖRÜ OLMAYAN KUKLA SEN ŞİMDİ KİME YARANMAYA ÇALIŞIYORSUN
  • Erdoğanoğlu/BATMANErdoğanoğlu/BATMAN19 sa önce
    Hayret Ediyorum Bu Adamı Devleti Aliye Neden Yağlı Kazığa Oturtmaz ki? 
  • TayfunTayfun19 sa önce
    Bu ....... daha ne kadar degerlerimize küfür edicek bunun için bir şey yapılmayacakmı
  • SahinSahin19 sa önce
    Bunun anasina yazik beee.bu ... icin anasina sövüyor millet.
  • Yusuf yarın Yusuf yarın 19 sa önce
    Kibarmı? Şüpheli
  • EKOLL EKOLL 19 sa önce
    Bunu adam hesabına alıp yazılarını okuyarak degerli zamanınızı boşa harcamayın.
  • şenay doğanşenay doğan20 sa önce
    haberin ilk kısmı için benim bildiğim Müslümanlık yediğin haltı kabul etmek kimse görmese bile allah gördü  allaha emanet olun ya habiballah
  • murat yazganmurat yazgan20 sa önce
    cubbeli ahmet hoca soyledieklenecek cok seyyoko kadar igrencsinki resmin bile mide bulandiriyor onkibar
  • NihalNihal20 sa önce
    Ayy bu adam ne senaryolar üretiyor hayal gücü oldukça geniş :))))) Avanelerinide bu hayal dünyasında gezdiriyor :))))
  • Ali pals Ali pals 20 sa önce
    Az bilem bu dolar 10 olacak diye halkı galyana. Getiren ........
  • Bizim amacımızBizim amacımız20 sa önce
    Bizim amacımız suriyeye girerken pyd ye geri adım atırmak değildi. Bizim amacımız pkk ve pydyi temizlemekti. Bu bağlamda başarıdan bahis edebilmek için pkk ve pydnin temizlenmiş olması gerekmektedi. Halbuki mevcut durumda ise herhangi bir temizleme yapılmış değildir. Pyd denen terör örgütü uzantısı halen bölgede aktif faaliyet göstermektedir. Ayrıca binlerce askerimiz sınırın diğer tarafında bulunmakta ve bunun maaliyeti hep göz ardı edilmektedir. Girmeden önceki durumla şimdiki durum arasında bir fark olduğunu iddia etmek bence akla uygun değildir. Allah yardımcımız olsun. Yapılan yanlışların eleştirilmesine bu kadar sert tepki vermeyin. Harekatın durduğunu abd den bittiğini ise rusyadan öğrenen bir millet var karşınızda
  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ20 sa önce
    BU ZAT TÜRK MÜ? BAZI KİŞİLERİN SOYAĞACI AÇIKLANMASI GEREKİR! BİRDE İHANET İÇİNDE OLANLARI! MİT YAKIN TAKİP ETMESİ ŞART.
  • Çakır EfeÇakır Efe20 sa önce
    Yemi bol olanın finoluğunu yapan bir ....Maalesef bu memlekette böyle .....ler de var..
  • turanturan20 sa önce
    bu herif Türkiye de mi yaşıyor..neyine güveniyor acaba.....
  • sukrusukru20 sa önce
    Barış pınarı harekâtı bu fırıldağa fena koymuş.ilelebet çıkmaz bunun acısı.
  • dürüstdürüst20 sa önce
    Hırs aklın önüne geçince insan sapıtır,sapıtınca da akıl tutulması ve sapıklık başlar normaldir.Esas iyi şeyler yazıp söyler ise korkmak lazım.????
  • ZAFERİMZAFERİM20 sa önce
    BU ŞAHSIN YAZDIKLARINI DİKKATE ALMAYIN LÜTFEN.ÇÜNKÜ ONUN AKLI YOK,O;BEYİNSİZ ! ADI ÜZERİNDE FIRILDAK. YILLARDIR DÖNER DURUR O !!!
  • tuğrultuğrul20 sa önce
    Dangalak o öyle büyük lider ki iki süper denen şeytan_I aliyyillaneleri hizaya getirip, nizamat veriyor.
  • AAAA20 sa önce
    PKK İLE KOL KOLA GEZENE VATANA İHANET EDENE TÜRKİYE DÜŞMANLARININ HİÇ BİRİNE LAF ETMİYORADAM SABAH KALKINCA LAF OLSUN DİYE DEMİYORUM BU GÜN ERDOĞANA NASIL SALDIRIR NASIL KARALARIM DİYE YALAN DOLAN FİLİM FIRILDAK NE VARSA YAPIYOR BU ERDOĞAN FOBİSİ BUNUN AYARINI BOZMUŞ
  • Suat KılıçSuat Kılıç20 sa önce
    şuadamı gündeme taşıyıp reklamını yapmayın.yok hükmündedir.görmeyin

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