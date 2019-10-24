'Fırıldak Sebo'dan ihanet dolu sözler! Barış Pınarı Harekatı’nı hedef aldı

Yazar Nihat Genç’in ayrıldıktan sonra FETÖ ve PKK eksenine kaymakla itham ettiği karanlık site ODA TV ve yazarları Türkiye aleyhine kara propaganda yürütmeye devam ediyor.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik başarıyla düzenlediği "Barış Pınarı Harekatı" ile hem sahada hem de masada büyük kazanımlar elde etmesi karanlı site ve yazarlarını rahatsız etti.

Barış Pınarı Harekatı'na kin kustu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığıyla ABD ve Rusya’ya boyun eğdirilerek elde edilen diplomatik başarıyı görmezden gelen karanlık Oda’nın yazarlarından, ani fikir değişikliklerinden dolayı ‘Fırıldak Sebo’ lakabıyla anılan Sabahattin Önkibar, bugünkü yazısında Barış Pınarı Harekatı’na adeta kin kustu.

ABD, Avrupa, Rusya ve İsrail gibi küresel şer odaklarının İslam coğrafyasını kan ve göz yaşına boğmasını yok sayan Önkibar, Suriye iç savaşından AK Parti’yi sorumlu tuttu. Yazısının devamında hezeyanlarına devam eden Önkibar, daha da küstahlaşarak Barış Pınarı Harekatı’nın Türkiye’nin yararına hizmet etmediğini ve AK Parti’nin iç kamuoyundaki piarı olduğunu savundu.

İşte Önkibar’ın ihanet dolu yazısından bazı ifadeler;

"AKP iktidarı öncesi ne dünyanın ne de Türkiye’nin Suriye diye bir sorunu yoktur. 2011’de ABD, İsrail’i bölgede yegâne güç haline getirmek, siyasal İslamcıların yönettiği Türkiye’de, İhvancılık ve halifelik romantizmi adına hükümran bir devlete saldırıp bütün bir ülkenin yıkılması ve yüz binlerce insanının ölmesine sebep olmuşlardır.

AK Parti’nin mezhepçi Suriye politikası olmasaydı Suriye’de PYD-YPG olamayacağı gibi, ABD on binlerce TIR’la donattığı 70 bin kişilik PKK ordusunu kuramayacaktı. Bu bölücü ordu yapılan son harekata rağmen hala dimdik ayakta ve Türkiye’nin geleceği adına tehdit arz etmektedir.

Yapılan son sınır ötesi operasyon ve ABD - Rusya ile varılan mutabakatlar, siyasal İslamcıların yönettiği Türkiye’nin artık iki süper güç arasında oyuncak olduğunun resmidir.

Aynı şekilde yapılan bu harekat Rusya’nın bölgedeki patronluğuna katkı yapmış ve AKP buna resmen boyun eğmiştir.

Hülasa Barış Pınarı Harekatı asla Türkiye’nin yararına hizmet etmemiş sadece AKP’nin iç kamuoyundaki piarıdır."

"Sen ne namussuz bir adamsın!"

Sabahattin Önkibar daha önce de çeşitli konularda skandal ve haddini aşan açıklamalarda bulunmuştu. Önkibar'ın "Bütün müridler şeyhlerinin kölesidir. Bu müridler; analarını, karılarını, kızlarını şeyhlerine ikram ederler." sözleriyle yaptığı küstahlığa Cübbeli Ahmet Hoca çok sert ifadelerle tepki göstermişti.

Cübbeli Ahmet Hoca, Önkibar ile ilgili şunları söylemişti;

"Sabahattin Önkibar, 'Bütün müridler bu şeyhlerin kölesidir. Bütün müridler bunların hizmetçisidir.' diye iftira atıyor. Ben Mahmud Efendi'nin müridiyim ama vallahi ben ona hizmet edemedim. O bana hizmet etti. Sen bu Evliyaullah'a nasıl iftira atıyorsun? Bunlar kimden para almış. Öyle namussuz bir ifade kullanıyor ki Allah müstehakını yakında ihsan etsin. 'Bütün müridler.' diyor. Desene, 'Bursa'da bir sahtekar çıktı. Mahkemede buna ceza verdi.' Kağıdı eline al, 'mahkemenin kararı bu.' de. Resmini de koy ben de sana destek vereyim. 'Analarını, kızlarını, karılarını şeyhlere ikram ederler.' diyor. Ben böyle bir şeyhi ne gördüm ne tanıdım ne de duydum. İnsan der ki 'Her hocayım diyeni dinlemeyin. Her şeyhim diyenin peşine gitmeyin. Kur'an ve şeriat ortadadır. Helal, haram bellidir.' İnsanları böyle bilinçlendirebilirsin. 'Bütün şeyhler ve müridler böyledir.' diyerek milyonlarca insanı namussuz yapıyorsun. Sen ne namussuz adamsın."