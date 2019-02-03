Sınıra askeri sevkiyat Hatay'dan sabaha karşı 3.30'da, Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere, 30'un üstünde askeri araç sevki yapıldı.

Hatay sınırından Şanlıurfa-Suriye sınırına 30’un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk edildi. Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere Hatay’dan gönderilen 30’un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı askeri araç, gece saat 03.30'da Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır hattına doğru hareket etti. Askeri araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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