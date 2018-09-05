Radar arızası uçuşlarda aksamalara neden oldu

Gece Ankara merkezli radar sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı iniş ve kalkışlarda aksamalar meydana geldi. Saat 02.15'de başlayan radar arızası nedeniyle seferlerde iniş ve kalkışlarda bir saatlik gecikmeler meydana geldi. Arıza nedeniyle Türk Hava Yolları'nın 20 seferinde gecikmeler yaşandığı belirtildi. Gece 02.15'de başlayan arızanın 03.30'a kadar devam ettiği kademeli olarak düzeltildiği ve 04.30'da tam olarak sorun ortadan kaldırıldığı açıklandı.