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15 Temmuz Sabaha kadar savaşıp hepsini yendik!
15 Temmuz

Sabaha kadar savaşıp hepsini yendik!

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sırasında sokağa çıkanlardan Elif Dağdelen ve Yılmaz Lale de yaşadıklarını anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 16:23:00 -
Sabaha kadar savaşıp hepsini yendik!

15 Temmuz gecesi, Denizli ve Aydın’dan 580 askeri personel, Ankara’ya götürülmek istendi. Konvoyun önünü kapatanlar arasında 2 çocuk annesi Elif Dağdelen de var. Dağdelen, askeri aracın kapısını açarak içeriye girdi ve direksiyon başındaki askerle mücadele etti. Diğer vatandaşların da desteğiyle araç, darbecilerin kontrolünden çıktı. Gecenin kadın kahramanlarından biri olan Dağdelen, “Allah’a şükürler olsun, hainlere fırsat vermedik. Sabaha kadar savaştık ve sabaha zaferle ulaştık” dedi. O dönem Erzurum’da astsubay olarak görev yapan Yılmaz Lale de bir yakınını ziyaret için bulunduğu Ankara’da darbecilere karşı sokağa çıktı. Açılan ateş sonucu vücuduna aldığı şarapnel parçasıyla yaralandı. Gazilik beratı alan Lale, o gece Türk milletinin büyük bir destan yazdığını söyledi.

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