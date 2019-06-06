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Sabah saatlerinde korkutan anız yangını

Şanlıurfa’da sabahın erken saatlerinde çıkan anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü.

06 Haziran 2019 Perşembe 11:55
Sabah saatlerinde korkutan anız yangını

Şanlıurfa’da sabahın erken saatlerinde çıkan anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü.


Yangın, Karaköprü ilçesi basın sitesi yakınında bulunan boş bir arazide meydana geldi. Sabah 04.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılan anız yangını nedeniyle vatandaşlar korkulu anlar yaşadı. Yangını çevredeki vatandaşlaritfaiye ekiplerinebildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Çıkan yangın yüzünden ilçe duman altında kaldı. Havaların sıcak olması yüzünden evinin damında ve balkonunda uyuyan vatandaşlar yoğun duman ve külden dolayı evlerine kapandı.


Vatandaşlar yetkililerden yakınlardaki anız yangınına müsait diğer yerler içinde önlem alınmasını istedi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:55
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