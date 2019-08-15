Sabah gazetesi muhabiri Serkan Bayraktar hayatını kaybetti Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Bölümü muhabiri Serkan Bayraktar, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Bölümü muhabiri Serkan Bayraktar, memleketi Rize'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 44 yaşındaki Serkan Bayraktar, bugün öğlen saatlerinde kalp krizi geçirdi. Kriz sonrası acilen hastaneye kaldırılan Bayraktar, yolda hayata gözlerini yumdu. Cenazesi Sapanca'da kılınacak Sabah Gazetesi'nde birçok habere imza atan Serkan Bayraktar, 16 Ağustos 2019 Cuma günü Sapanca Yüzevler Yeşil Camii'nde öğlen namazına müteakip kaldırılacak ve Sapanca Kemer Mezarlığı'na defnedilecek.

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