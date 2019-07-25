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Sabah kahvaltılı, öğlen yemekli 5 yıldızlı kurban hizmeti

Malatya’da hayvancılıkla uğraşan Emin Çay isimli vatandaş, kardeşleriyle birlikte kurdukları çiftlikten kurbanlık alanlara 5 yıldızlı hizmet sunuyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:41
Sabah kahvaltılı, öğlen yemekli 5 yıldızlı kurban hizmeti

Malatya’da hayvancılıkla uğraşan Emin Çay isimli vatandaş, kardeşleriyle birlikte kurdukları çiftlikten kurbanlık alanlara 5 yıldızlı hizmet sunuyor.


Her kurban bayramında 100’ün üzerinde büyükbaş hayvan kesilen çiftlikte kurbanını kestirmeye gelenlere adeta 5 yıldızlı hizmet veriliyor.


100 dönüm üzerine kurulu bağ evinde kurbanını kestirmeye gelenlere vakit geçirmeleri için özel mekanlar hazırlayan Çay kardeşler, sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, çay kahve ve meyve servisi gibi hizmetler sunuyor.


Bu hizmetlerden ek bir ücret talep etmeyen Çay kardeşlerden hayvan almak isteyenler ise bayramdan 40 önce randevu alarak kurbanlık sahibi olabiliyor.


Çay kardeşlerin en büyüğü olan Emin Çay, yaptığı açıklamada verdikleri hizmetten dolayı kendilerinden kurbanlık almak isteyenlerin sayısının her geçen bayram daha da arttığını söyledi.


Beydağlarının yaylalarında yetiştirdiklerini hayvanlarını Karagöz’deki bağ evlerinde tıpkı bir bebek gibi özel bakımla büyüttüklerini kaydeden Emin Çay, “Bu işi bir hizmet olarak yaklaşık 30 senedir devam ettiriyoruz. 30 senedir de burada aynı kişiler insanlara hizmet veriyor. Burada kurbana giren bir daha başka bir yere gitmiyor. Düşünün bu kadar büyük bir alanımız olmasına rağmen talep çokluğundan yerimiz bazen yetersiz kalabiliyor. Daha iyi hizmet vermek için ileriki zamanlarda tesisimizi daha da büyütmeyi düşünüyoruz” dedi.



“Bayramdan 40 gün önceden randevu vermeye başlıyoruz”


Metin Çay, Kurban Bayramı’nda ne gibi hizmetler verdiklerine dair de konuşarak şunları söyledi:


“Öncelikle Kurban bayramında namazın hemen ardından burada en çok dikkat çeken şey sabah kahvaltısıdır. Yine öğlen yemeğinde kavurma ikramımız olur. Her sene gelen müşterilerimiz çok memnun kalıyor. Buraya gelenler kurbanına elini sürmeden kendileri için ayrılan yerde kesimi izleyerek kesimi bekliyor. Sonraki aşamada görevliler tarafından hijyenik bir şekilde etleri parçalanıp, poşetlenip kendilerine dağıtıma hazır bir şekilde veriliyor.Yıllardır aynı ekiple çalışıyoruz. Kasaplarımız bugün Malatya’da işini en iyi şekilde yapan kasaplardır. Burada her sene 100’ün üzerinde büyükbaş hayvan kurban ediliyor. Yerimiz çok büyük ve gelenler için özel olarak düzenlenmiştir. Biz bayramdan 40 gün önceden randevu vermeye başlıyoruz. Tabi sıraya girmek isteyenler bazen geç kaldığı için ortak olacak hayvan bulamayabiliyor.”


Emin Çay, kurbanlık alacaklara da tavsiyelerde bulunarak yaşını doldurmamış ve kesime gelmemiş hayvanları almaları konusunda vatandaşları uyardı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:41
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