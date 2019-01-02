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Duvarı delerek kuyumcuyu soydular

Antalya'da bir kuyumcudan duvarı delinerek değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4,5 kilogram altın çalındı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:47
Duvarı delerek kuyumcuyu soydular

Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Ali A, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde vitrindeki altınlardan sadece bir bilezik ve kolye kaldığını gördü. Dükkanın duvarında yaklaşık yarım metrelik bir delik olduğunu fark eden Ali A, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerin, kuyumcunun yanındaki boş dükkana tavanındaki sacları kırarak girdiği oradan da duvarı delerek kuyumcuya ulaştığını belirledi.

Tam 1 milyon değerinde!

İncelemede, şüphelilerin yaklaşık 1 milyon lira değerinde 4,5 kilogram altını çaldığı tespit edildi.

Şüphelilerin güvenlik kamerasını ve alarmı devre dışı bırakmak için elektrik panosuna zarar vererek elektriği kestiği görüldü.

Ali A, daha önce de iki kez duvarı delerek dükkana girilmeye çalışıldığını söyledi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:47
  1. Antalya
  2. Kepez ilçesi
  3. kuyumcu

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