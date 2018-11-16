Sabah babasını, akşam oğlunu... Katliam yaptı

Bursa Yeniceköy'de dehşet veren olay yaşandı.

Kimliği belirsiz bir kişi,Yusuf Candar’ın yalnız yaşadığı evin kapısını kırıp içeri girdi. Bu kişi, yanında getirdiği tüfekle Yusuf Candar’a bir el ateş edip, kaçtı. Yusuf Candar, karnına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Silah sesini duyup eve koşan komşularının çağırdığı ambulansla Candar,ÿİnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Candar’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Evde araştırma yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İkinci saldırı

Candar’ın hastanede tedavisi sürerken, oğlu Yavuz Candar (34) da iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda kalbine isabet eden kurşunla ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saat 16.00 sıralarında Yavuz Candar kendi işyerinde 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Mobilya Sanayi 8’inci Sokak’ta mobilya firmasına gelen Kahraman A. ve yanındaki 2 kişi, işyeri sahibi Yavuz Candar’a tabancayla ateş açtı. Saldırıda kalbine ve kollarına isabet eden kurşunlarla yaralanarak yere düştü. Kanlar içinde kalan Yavuz Candar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yavuz Candar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan silahlı saldırı şüphelileri Kahraman A. ve yanındaki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, sabah saldırıya uğrayan Yusuf Candar’ın ameliyat edildiği ve hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Cinayetin ardından Karaman A'nın yanında bulunan ismi öğrenilemeyen şahısla birlikte olay yerinden yaya olarak ayrılması işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyet ve jandarma şimdi her yerde bu kişileri arıyor. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.