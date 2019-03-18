0553 313 94 23

Saatlerdir devam eden fabrika yangınında alev topları yükseliyor

Arnavutköy’de bulunan 3 katlı kimyasal fabrikasında çıkan yangın saatlerdir sürüyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:01
Saatlerdir devam eden fabrika yangınında alev topları yükseliyor

Arnavutköy’de bulunan 3 katlı kimyasal fabrikasında çıkan yangın saatlerdir sürüyor. Patlamaların da meydana geldiği yangında alev topları yükselirken çevreye yoğun duman da yayılıyor. Havadan çekilen görüntülerde ise kimyasalların etkisiyle büyüyen alevlerin tüm çatıyı sardığı görülüyor.


Arnavutköy’de bulunan 3 katlı kimyasal fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kimyasalların etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede fabrikanın çatısını sardı.Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına çevre illerden onlarca itfaiye ekibi müdahalede bulunurken henüz kontrol altına alınmayan yangında fabrikadan alev topları yükseliyor. Patlamanın da meydana geldiği yangında, yoğun duman çevreye yayılırken yanan fabrikanın havadan çekilen görüntülerinde fabrikanın tüm çatısının alevlere teslim olduğu görülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği kongresini yaptı
    1. Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar..
    2. Canan Karaty açıkladı: Mutlu olmak..
    3. Kaş’ta 18 Mart kutlaması
    4. İl Özel İdarespor dolu dizgin
    5. Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    6. Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü..
    7. Spot piyasada elektrik fiyatları
    8. Aydın Büyükşehir Belediyesinden vahşi..
    9. Kozan’da Çanakkale Zaferi’nin..
    10. Şehitler Kayseri’de dualarla anıldı
    11. Balıkesir’de konut satışları azaldı
    12. Grekoromen Güreş Milli Takımı,..
    13. Devlet Hastanesine nöroloji doktoru..
    14. Hırsızların okuma gözlüğü çalması..
    15. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    16. Ankara'da oy verme saat kaçta başlıyor..
    17. Dünya Fair Play Konseyi’nden..
    18. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz..
    19. Dokuz dakikada altı bebek dünya ile..
    20. Başkan Çolakbayrakdar,..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı