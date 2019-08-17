Saatler sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama

İstanbul'da etkili olan sağanak yağısın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden saatler sonra yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; Fatih'te metrekareye ortalama 110 kg yağış düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) etkili olan kuvvetli yağmur sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada yağmurun Boğaz çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur olarak etkili olduğu kaydedildi.

Yağmur nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Şehir hatları, İDO, BUDO seferlerinde iptaller yaşandı.

Beyazıt’ı su basarken, İmamoğlu Nevşehir’de halkı selamlıyordu!..

Fatih'te metrekareye110 kg yağış düştü

Sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Fatih'te metrekarede ortalama 110 kg yağış kaydedildi. Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde ise metrekareye ortalama 30- 40 kg yağış düştü.

İBB Beyaz Masa'ya ihbar yağdı

Yağışın ardından İstanbul Büüyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'ya 2 bin 414 ihbar geldi.