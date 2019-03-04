0553 313 94 23

Saatler ne zaman ileri alınacak? Saatler ileri alınacak mı?

Bahar ayının gelmesiyle, günler uzamaya başladı. Vatandaşlar havalar ısınmaya başlarken bir yandan da saatlerin ileri alınıp alınmayacağını araştırıyor. "Saatler ne zaman ileri alınacak?" sorusu sorulmaya başlandı. Türkiye'de 2016'dan bu yana devam ettiği için saatler bir saat ileri alınmıyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:32
Saatler ne zaman ileri alınacak? Saatler ileri alınacak mı?

Bahar ayı geldi, günler yavaş yavaş uzuyor. Bahar ekinoksuna ise kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar havalar ısınmaya başlarken bir yandan da saatlerin ileri alınıp alınmayacağını araştırıyor ve "Saatler ne zaman ileri alınacak?" sorusunu yöneltiyor.

"Saatler ne zaman ileri alınacak?" sorusu bahar ayının gelişiyle birlikte gündem olmaya başladı. Önceki senelerde mart ayının sonlarına doğru saatler bir saat ileri alınıyordu. Yaz saati uygulaması 2016'dan bu yana devam ederken vatandaşlar, "Saatler ileri alınacak mı?" sorusunu yöneltiyorlar.

Saatler ileri alınacak mı?

Türkiye'de yaz saati uygulaması 2016'dan bu yana devam ettiği için saatler bir saat ileri alınmıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek.

Yaz saati uygulaması nedir?

Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Çağdaş yaz saati uygulaması ilk defa 1895 yılında Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından önerildi. O günden sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebilir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:32
  1. Saatler ileri alınacak mı?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da tefeci operasyonu: 12gözaltı
    1. Elazığ’da tefeci operasyonu: 12..
    2. Bakan Soylu: "Milletimiz bugün hem..
    3. Antalya’da okul basan 9 öğrencinin..
    4. Muğla'da hırsızlık şüphelileri..
    5. Heniyye Mısır ziyaretinden yeni..
    6. EYT çıkıyor mu son dakika? | Binali..
    7. Bakan Çavuşoğlu: “İdlib muhtırası..
    8. Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş açıklaması!
    9. ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile kasiyerleri..
    10. İzmir'de dolandırıcılık operasyonu
    11. Şanlıurfa'da koruma altındaki oklu..
    12. Hatırlandıkları için memnun kaldılar
    13. Volvo, otomobillerin hızını 180..
    14. "Çok kırılgan bir takımız"
    15. Rusya 'Skripal' olayında İngiltere'yi..
    16. Yeni içme suyu hattında ilk eve su..
    17. Bakan Dönmez: “AK Parti belediye..
    18. Mitsubishi Electric'ten "evden uzaya"..
    19. Korsan ödeme noktaları için aboneleri..
    20. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin..
    21. Yeni S-400'ler teslim edildi
    22. Güney Afrika'ya Türk Cumhurbaşkanı..
    23. Kalp krizi neden olur?
    24. AK Parti'nin Bartın mitingi
    25. Nemrut yolu kardan temizleniyor
    26. ABD, İsrail'e THAAD hava savunma..
    27. AK Parti'nin Bartın mitingi
    28. Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor..
    29. Hollanda'da camiye İslamofobik..
    30. Çöp poşetinin içinde ölü bulunan..
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk