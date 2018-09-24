Saatler bu yıl ne zaman geri alınacak

Kış saati uygulaması 2017 yılında kaldırılmıştı. Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan son karara göre, kış saat uygulaması yani saatlerin geri alınması ile yeniden yürürlüğe girmişti. Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek? Saatler geri mi alınacak? Saatler ne zaman geri alınacak? İşte kış saati uygulaması son bilgileri.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak ve elektrikten tasarruf etmek amacıyla saatler yazın 1 saat ileri kışın ise 1 saat geri alınıyor. 2016-2017 yılında kaldırılan kış saati uygulaması son düzenleme ile tekrar geri getirilmişti. Türkiye iki sene boyunca kış saati yani saatler geri alınmadı. Ancak son yayınlanan kararname ile Türkiye kış saati uygulamasına geçecek. Saatler 28 Ekim Pazar günü saat 04:00’da bir saat geri alınacak.

Yaz ve Kış Uygulaması Nedir?

Yazın ve kışın güneşin kendini gösterme, aydınlatma süresi birbirinden farklıdır. Kış aylarında günler kısalırken yaz aylarının gelmesiyle birlikte günler uzamaya başlayac