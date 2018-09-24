THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Saatler bu yıl ne zaman geri alınacak

Kış saati uygulaması 2017 yılında kaldırılmıştı. Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan son karara göre, kış saat uygulaması yani saatlerin geri alınması ile yeniden yürürlüğe girmişti. Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek? Saatler geri mi alınacak? Saatler ne zaman geri alınacak? İşte kış saati uygulaması son bilgileri.

24 Eylül 2018 Pazartesi 14:37
Saatler bu yıl ne zaman geri alınacak

Kış saati uygulaması 2017 yılında kaldırılmıştı. Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan son karara göre, kış saat uygulaması yani saatlerin geri alınması ile yeniden yürürlüğe girmişti. Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek? Saatler geri mi alınacak? Saatler ne zaman geri alınacak? İşte kış saati uygulaması son bilgileri.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak ve elektrikten tasarruf etmek amacıyla saatler yazın 1 saat ileri kışın ise 1 saat geri alınıyor. 2016-2017 yılında kaldırılan kış saati uygulaması son düzenleme ile tekrar geri getirilmişti. Türkiye iki sene boyunca kış saati yani saatler geri alınmadı. Ancak son yayınlanan kararname ile Türkiye kış saati uygulamasına geçecek. Saatler 28 Ekim Pazar günü saat 04:00’da bir saat geri alınacak.

Yaz ve Kış Uygulaması Nedir?

Yazın ve kışın güneşin kendini gösterme, aydınlatma süresi birbirinden farklıdır. Kış aylarında günler kısalırken yaz aylarının gelmesiyle birlikte günler uzamaya başlayac

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 14:37
  1. saatler ne zaman alınacak 2018
  2. ileri geri saat uygulaması ne zaman başladı
  3. 28 ekim 2018 saatler geri alınacak mı
  4. 2018 yilinda saatler geri alinacakmi
  5. saatler bugün ilerimi alındı
  6. bu sene saatler ileri alınacak mı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emperyalist solcular şimdi de alman ağzı kullandı
    1. Emperyalist solcular şimdi de alman..
    2. Kış saat uygulamasıyla saatler ne..
    3. Murat Nehri'nde boğulan gencin cansız..
    4. Saatler geri mi alınacak?
    5. ABD’de siyahilerin can güvenliği yok!
    6. MHP İlçe Başkanı, yönetimiyle birlikte..
    7. Karadeniz'de torik bereketi! Tanesi..
    8. Her yerde aranan polis müdürü, sahte..
    9. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    10. ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav giriş..
    11. Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait evden..
    12. Terör örgütü PKK'dan alçak hamle! Köy..
    13. Kırıkkale'de hırsız ev sahibini rehin..
    14. Anlaşma tamam! İşte Bilic'in yeni adresi
    15. Mardin'de inanılmaz olay! İçme suyu..
    16. PKK'lı hainler köy basıp 7 kişiyi..
    17. Alman basınının iki yüzlülüğü!
    18. EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    19. Anlaşma tamam! Bilic'in yeni adresi
    20. Aftan kimler yararlanacak?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Van'da korkutan deprem!
    Van'da korkutan deprem!
    Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
    Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü