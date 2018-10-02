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Saatler geri alınacak mı? Resmi karar açıklandı

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının sürdürülmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

02 Ekim 2018 Salı 08:06
Saatler geri alınacak mı? Resmi karar açıklandı

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha  fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının  (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı  belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve  2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı  kaydedildi.

Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört  Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 08:06
  1. yaz saati
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