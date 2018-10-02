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Saatler geri alınacak mı? Yaz saati uygulamasına devam mı?

Türkiye kış saati uygulamasına geçecek mi? Saatler ne zaman geri alınacak? Sorularının cevabı merak ediliyordu. Bu merak Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile giderildi. Avrupa ülkeleri 28 Ekim’de kış saati uygulamasına geçerek saatleri bir saat geri alacak. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı kararıyla yaz saati uygulamasına devam edecek. Saatlerin yaz saatinde kalması nedeniyle akıllı telefonlara dikkat.

02 Ekim 2018 Salı 11:46
Saatler geri alınacak mı? Yaz saati uygulamasına devam mı?

Türkiye kış saati uygulamasına geçecek mi? Saatler ne zaman geri alınacak? Sorularının cevabı merak ediliyordu. Bu merak Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile giderildi. Avrupa ülkeleri 28 Ekim’de kış saati uygulamasına geçerek saatleri bir saat geri alacak. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı kararıyla yaz saati uygulamasına devam edecek. Saatlerin yaz saatinde kalması nedeniyle akıllı telefonlara dikkat.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 'Saatler geri alınacak mı?' sorusu cevap buldu. Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek.

AKILLI TELEFONU OTOMATİK SAAT MODUNDA OLANLAR DİKKAT!

Telefonu otomatik modda olanların saatlerinin Avrupa saatine göre 1 saat geri alınmaması için telefonlardaki otomatik modun devre dışı bırakılması gerekiyor. İşte bunun için yapmanız gerekenler. Android: Telefonunuzun ayarlar bölümünden "Genel" e tıklayın. Daha sonra "Tarih ve saat" kısmına gelerek, işaretli olan "Otomatik tarih ve saat" alanını devre dışı bırakın. İOS: Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "Genel" alanına gelerek "Tarih ve Saat" bölümüne girin. Ardından "Otomatik Ayarla" özelliğini devredışı bırakarak, manuel olarak saatinizi ayarlayın.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 11:46
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