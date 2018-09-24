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Saatler bu sene geri alınacak mı?

Saatler bu sene geri alınacak mı, kış saati uygulamasına ne zaman ayın kaçında geçilecek sorusu vatandaşın gündeminde.

24 Eylül 2018 Pazartesi 18:00
Saatler bu sene geri alınacak mı?

Saatler ne zaman geri alınacak, 2018 yılında kış saati uygulamasına geçilecek mi sorusunun cevabı Resmi Gazete'de kararname ile duyuruldu Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanan kararla birlikte gün ışığından daha çok faydalanabilmek maksadıyla yaz saati uygulamasının başlatılacağı açıklanmış ve bu uygulama kış aylarının akşam saatlerinde havanın erken kararması gerekçesiyle vatandaşlar tarafından eleştiri konusu haline gelmişti. 

2018 yılında 2 yıldır devam eden yaz saati uygulaması sona erecek. Özellikle öğrenci ve çalışan kesimin rahatsız olduğu yaz saati uygulaması 28 Ekim'de sona eriyor. 28 Ekim'de saatler 1 saat geri alınacak ve yeniden kış saati uygulamasına geçilecek.

KIŞ SAATİNE NE ZAMAN HANGİ TARİHTE GEÇİLECEK: 23 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete aracılığıyla ilan edilen kararname neticesinde, yaz saati uygulamasının 2017 tarihinde de sürdürüleceği, kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 Pazar tarihinde saat 04.00'ten itibaren geçileceği aktarıldı. Tüm bunların yanı sıra yayımlanan kararda 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlükten kaldırıldığı da belirtildi. Bu bilgiler kapsamında kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 tarihi itibariyle geçileceği ifade edildi. İşte 23 Ekim 2017 tarihli kararname;

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 18:00
  1. saatlerin geri alınması
  2. kış saati 2018

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