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Saat şuan kaç? Saatler geri alındı mı?

Avrupa ülkeleri yaz-kış uygulaması kapsamında saatleri bir saat geri aldı. Ancak Türkiye Bakanlar Kurulu Kararıyla kış saati uygulamasına (saatlerin bir saat geri alınması) geçmedi.Türkiye kış saati uygulaması geçmezken ancak bazı akıllı telefonlarda otomatik olarak saatler bir saat geri alındı. Peki şu anda Türkiye'de saat kaç? Saatler geri alındı mı? Telefonların otomatik saat ayarlaması nasıl düzeltilir?

28 Ekim 2018 Pazar 13:02
Saat şuan kaç? Saatler geri alındı mı?

Avrupa ülkeleri yaz-kış uygulaması kapsamında saatleri bir saat geri aldı. Ancak Türkiye Bakanlar Kurulu Kararıyla kış saati uygulamasına (saatlerin bir saat geri alınması) geçmedi.  Türkiye kış saati uygulaması geçmezken ancak bazı akıllı telefonlarda otomatik olarak saatler bir saat geri alındı. Peki şu anda Türkiye'de saat kaç? Saatler geri alındı mı? Telefonların otomatik saat ayarlaması nasıl düzeltilir?

Avrupa'nın bazı ülkelerinde kullanılan kış saati uygulaması Türkiye'de 2017 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlükten kaldırılmıştı. 1 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete kararıyla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülme kararı alındı. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Otomatik saat uygulaması nasıl kaldırılır?

Android: Telefonunuzun ayarlar bölümünden "Genel" e tıklayın. Daha sonra "Tarih ve saat" kısmına gelerek, işaretli olan "Otomatik tarih ve saat" alanını devre dışı bırakın.

İOS: Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "Genel" alanına gelerek "Tarih ve Saat" bölümüne girin. Ardından "Otomatik Ayarla" özelliğini devredışı bırakarak, manuel olarak saatinizi ayarlayın.

Saatlerin ileri geri alınması nedir?

Günışığından daha çok faydalanmak için ortaya çıkan yaz/kış saati uygulaması fikri 1700'lü yıllara dayanıyor. Benjamin Franklin, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada, Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için The Journal of Paris adlı gazetede imzasız bir mektup yayımladı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 13:02
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