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Biyografi Saadettin Saran Fenerbahçe başkanı adayı mı? Saadettin Saran kimdir?
Biyografi

Saadettin Saran Fenerbahçe başkanı adayı mı? Saadettin Saran kimdir?

Son dakika Fenerbahçe haberi: Saadettin Saran Fenerbahçe için başkan olup olmayacağı FB taraftarı tarafından merak ediliyordu. Saadettin Saran yapılacak bir sonraki Fenerbahçe başkanlık seçiminde aday olacağını söyledi. Peki Saadettin Saran kimdir? Saadettin Saran nereli? Saadettin Saran ne iş yapıyor? Saadettin Saran kaç yaşında? İşte Saadettin Saran hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 16:16:00 - 2021-12-17 16:17:09
Saadettin Saran Fenerbahçe başkanı adayı mı? Saadettin Saran kimdir?

Saadettin Saran kimdir? Sadettin Saran 30 Ağustos 1964 tarihinde ABD, Denver, Colorado’da doğdu.Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Eğitimi almıştır. Daha sonra Türkiye'ye gelen Saran, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalışmıştır. Daha sonra Saran Holding'i kurmuş ve tanınmış birçok dünya markalarının temsilciliklerini üstlenmiştir.

Saran Holding, İstanbul merkezli holding kuruluşu. 1990 yılında Sadettin Saran tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Başta medya olmak üzere yayıncılık, internet yayıncılığı, havacılık, savunma ve turizm sektörü dahil 6 ana sektörde, 33 şirketi ile faaliyet göstermektedir. S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik gibi medya kuruluşları ile Ajansspor spor portalı Sadettin Saran'a aittir.

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