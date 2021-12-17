Saadettin Saran Fenerbahçe başkanı adayı mı? Saadettin Saran kimdir?

Saadettin Saran kimdir? Sadettin Saran 30 Ağustos 1964 tarihinde ABD, Denver, Colorado’da doğdu.Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Eğitimi almıştır. Daha sonra Türkiye'ye gelen Saran, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalışmıştır. Daha sonra Saran Holding'i kurmuş ve tanınmış birçok dünya markalarının temsilciliklerini üstlenmiştir.

Saran Holding, İstanbul merkezli holding kuruluşu. 1990 yılında Sadettin Saran tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Başta medya olmak üzere yayıncılık, internet yayıncılığı, havacılık, savunma ve turizm sektörü dahil 6 ana sektörde, 33 şirketi ile faaliyet göstermektedir. S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik gibi medya kuruluşları ile Ajansspor spor portalı Sadettin Saran'a aittir.