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Saadettin Köpek'in ölümü yurt dışında böyle kutlandı

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Saadettin Köpek'in öldürülmesi yurt dışında havai fişeklerle kutlandı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 10:08
Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:08
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