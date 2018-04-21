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Saadettin Köpek'in ölümü yurt dışında böyle kutlandı
TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Saadettin Köpek'in öldürülmesi yurt dışında havai fişeklerle kutlandı.
21 Nisan 2018 Cumartesi 10:08
Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:08
saadettin köpek
saadettin köpek ölümü
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