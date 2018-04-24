Saadettin Köpek ölünce Kuveyt restoranı indirim yaptı
Geçtiğimiz hafta Diriliş Ertuğrul'a veda eden Saadettin Köpek karakterinin öldürülmesi dünyada da geniş yankıya neden oldu.24 Nisan 2018 Salı 21:54
Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey tarafından ormanda kellesi vurulan Sadettin Köpek'in ölümüyle sosyal medya karıştı. İzleyiciler rahatladıklarını söylerken, Instagram kullanıcıları, "Türkiye rahatladı", "İyice bakın öldü mü?" diye yorumlar yaptı.
Dünyada birçok ülkede izlenen Diriliş Ertuğrul'da Saadettin Köpek'in ölümü her yerde konuşuldu. Sosyal medyayı sallayan dizi ile ilgili Kuveyt'te ilginç bir olay yaşandı. Katar'ın Al Khor şehrinde bulunan Ertuğrul isimli lokanta, Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'in ölümünün ardından %50 indirim yaptı. Restoranın dışına ayrıca Kayı Boyu bayrağı da asıldı.
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