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Saadettin Köpek öldü, Kuveyt restoranı sevinçten indirim yaptı

Diriliş Ertuğrul'da geçtiğimiz haftaki bölümde Saadettin Köpek karakterinin öldürülmesi dünyada da geniş yankıya neden oldu. Kuveyt'te bir restoranda Saadettin Köpek'in öldürülmesi nedeniyle yüzde 50 indirim yapıldı.

24 Nisan 2018 Salı 13:34
Saadettin Köpek öldü, Kuveyt restoranı sevinçten indirim yaptı

Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey tarafından ormanda kellesi vurulan Sadettin Köpek'in ölümüyle sosyal medya karıştı. İzleyiciler rahatladıklarını söylerken, Instagram kullanıcıları, "Türkiye rahatladı", "İyice bakın öldü mü?" diye yorumlar yaptı.

Dünyada birçok ülkede izlenen Diriliş Ertuğrul'da Saadettin Köpek'in ölümü her yerde konuşuldu. Sosyal medyayı sallayan dizi ile ilgili Kuveyt'te ilginç bir olay yaşandı. Katar'ın Al Khor şehrinde bulunan Ertuğrul isimli lokanta, Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'in ölümünün ardından %50 indirim yaptı. Restoranın dışına ayrıca Kayı Boyu bayrağı da asıldı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 13:34
  1. Kuveyt
  2. Sadettin Köpek
  3. Diriliş Ertuğrul

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