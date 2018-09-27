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Saadettin Aslan kimdir? 2019 yerel seçimlerde Saadettin Aslan Karaisalı belediye başkan adayı mı oldu?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Adana'nın Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan'ı yeniden aday gösterdi. Peki Saadettin Aslan kimdir? Saadettin Aslan kaç yaşında?

27 Eylül 2018 Perşembe 11:10
Saadettin Aslan kimdir? 2019 yerel seçimlerde Saadettin Aslan Karaisalı belediye başkan adayı mı oldu?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan'ı yeniden aday gösterdi. Peki Saadettin Aslan kimdir? Saadettin Aslan kaç yaşında? 

SAADETTİN ASLAN KİMDİR?

1969 yılında Karaisalı’da dünyaya gelen Başkanımız Saadettin Aslan, ilk, orta ve lise öğrenimlerini Karaisalı’da tamamladı. 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ziraat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Aslan, mezun olduktan sonra kendine ait işyerinde çalışma hayatına devam etti. Aktif siyasetin içerisinde olan Aslan, 2014 Mahalli idareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinin Karaisalı İlçe Belediye Başkan Adayı oldu. Ve seçimleri %46 oy alarak kazandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Başkan Aslan, Karaisalı ilçemizde ikamet etmektedir.

MHP yerel seçimler belediye başkan aday listesi Mart 2019 

2014 yerel seçimlerinde Karaisalı seçim sonuçları şöyle olmuştu:

AK PARTİ %55,3 Oyla 1. Oldu

MHP %30,95 Oyla 2. Oldu

CHP %9,36 Oyla 3. Oldu

MHP’nin adayı Saadettin Aslan yüzde 45 oy oranına sahip olurken toplam oyu ise 6.576 olmuştu.

AK Parti’nin adayı Yusuf İyi yüzde 44.90 oy oranına sahip olurken, toplam oyu ise 6.557 olmuştu.

CHP’nin adayı İlhan Şahin yüzde 5.80 oy oranına sahip olurken, toplam oyu ise 848 olmuştu.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 11:10
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