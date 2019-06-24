0553 313 94 23

Saadet Partisi'nden flaş çıkış: Seçimin kazananı biziz

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökçınar, seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 02:23
Saadet Partisi'nden flaş çıkış: Seçimin kazananı biziz

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökçınar, seçimlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunurken demokratik açıdan Saadet Partisi'ne yönelik haksızlıklar yapıldığını söyledi.

Necdet Gökçınar, demokratik açıdan Saadet Partisi'nin dikkat çeken bir noktada olduğunu da söyledi.

İstanbul seçimlerinde Saadet Partisi'nin demokratik açıdan etkisine değinen Gökçınar, şu açıklamayı yaptı:

"Oyuna talip olunan olduk, Saadet'in ne kadar anahtar bir rol oynadığını da gösterdik. Tabi oyumuzdaki kayıpta yaşanan mağduriyetin etkisi var ancak bizim duruşumuz hiç değişmedi. Bundan sonra da oy oranına bakmadan aynı şeyleri söyleyeceğiz: Demokrasimizin Saadet'e ihtiyacı var"

"Ayrışmayı durdurduk"

İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı olarak AK Partili Binali Yıldırım ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınına çağrılmamasını eleştiren Gökçınar, "Öyle yapmayalım, biz kazanacak gibi çalıştık, adaylardan bizim davet edilmememize ilişkin bir çıkış beklerdim" dedi.

Ayrıca "Seçimin kazananı biziz" diyen Gökçınar, "Ayrışmaya karşı durduk, toplumdaki birleşmeyi sağladık, bu duruşumuzun oya dönüşmesi de bir gün olacak" şeklindeki ifadeleri kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 02:23
  1. İstanbul
  2. Saadet Partisi
  3. necdet gökçınar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da olay: 8 polis yaralandı
    1. Almanya'da olay: 8 polis yaralandı
    2. Başkent’te çöp kamyonu takla attı
    3. Saadet'ten flaş çıkış: Seçimin..
    4. Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki..
    5. İstanbul seçimi sonrası Bülent..
    6. Polis memurunun aracı kundaklandı
    7. Seçimin ardından dolarda son durum!
    8. İmamoğlu'nun kazanmasına en çok onlar..
    9. İsrail askerleri, 1’ çocuk 3 kişiyi..
    10. Hangi parti seçmeni kime oy verdi?
    11. Gürcistan'da protestolar devam ediyor
    12. TBMM Başkanı Şentop, “Milletimiz..
    13. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    14. Dursun Ali Erzincanlı: Galip olanlar...
    15. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    16. Suudi Arabistan'da saldırı! Ölü ve..
    17. 2019 Avrupa Oyunları
    18. Köy muhtarı selin gelişini cep..
    19. Dışişleri Bakanlığından Etiyopya'daki..
    20. Malatya'da silahlı saldırı: 2 yaralı
    21. İtfaiyenin hortumla mücadelesi
    22. Erdoğan ile İmamoğlu yarın görüşecek!
    23. Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü
    24. Otel odasında doğan bebek hayatını..
    25. Trump'tan 'Kaşıkçı' sorusuna ilginç..
    26. Futbol: Kupa Amerika
    27. İmamoğlu Beylikdüzü'nde halka hitap etti
    28. GÜNDEM ÖZETİ / 24 Haziran 2019
    29. Arjantin ve Kolombiya turladı
    30. Terör sevici Canan Kaftancıoğlu..
    Ahmet Davutoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama
    Ahmet Davutoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama
    Feyzioğlu'ndan 'S-400' çıkışı!
    Feyzioğlu'ndan 'S-400' çıkışı!
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Konyaspor'dan Ljupco Doriev bombası
    Konyaspor'dan Ljupco Doriev bombası
    KKTC’ye yerleşecek Rumlara teşvik! Başvuruda sınır yok
    KKTC’ye yerleşecek Rumlara teşvik! Başvuruda sınır yok

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Yıldırım'ın oy kullandığı okulda gerginlik! O slogandan rahatsız oldular
    Yıldırım'ın oy kullandığı okulda gerginlik! O slogandan rahatsız oldular
    Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: Rakibim kazanmıştır, tebrik ediyorum
    Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: Rakibim kazanmıştır, tebrik ediyorum