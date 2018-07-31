Saadet Partisi'nden Erdoğan'a çağrı: Hala fırsatınız var

Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı Temmuz ayı il divan toplantısında konuşma yapan Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya, "Sorunların çözümü için görüşmeler oluyordur. Görünen o ki; Çin'den 3 buçuk milyar dolar civarında bir kredi temin edilebildi. Türk Hava Yolları (THY)'nin 3. havalimanına taşınabilmesi için 1 milyar dolar gerekiyormuş. Bu hamlede de son aşamaya gelindiğini duyuyoruz. Tuz Gölü'nün altına doğalgaz depolayabilmek için de 1,2 milyar dolarında para gerekli. Çin'den temin edileceği söyleniyor. Bütün işler, hep kredi ile yapılıyor. Bu ülkenin kurtuluşu, kredi almak ile olmaz. Yapılan sadece borcu borç ile kapatmak olur. Ülke kendi kaynaklarını kullanarak, tasarrufu da kendine referans ederek yatırım yapmalıdır. Üretim şart. Bugün alınan borç illaki yarın ödenecek. Ticari işbirlikleri olabilir buna sözümüz yok. Devletin doğası ve tabiatında işbirlikleri vardır. İşbirliklerinin bize ne kadar faydası var, o ülkelere ne kadar ihracat yapacağız bunlar sorulmalıdır. Erbakan Hoca, D8'i kurarken ekonomi temeline oturttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam Birliği'ni kurması için önünde büyük bir fırsat var. Bu fırsatın kesinlikle değerlendirilmesi gerekiyor." ifadelerinde bulundu.