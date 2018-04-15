Saadet Partisi'nden "aday" açıklaması: Her partiden...

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman, partisinin Gümüşhane Merkez ilçe 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de şahsiyetli bir dış politika uygulanmadığını iddia etti.

Suriye'deki problemin Suriye, Irak, İran, Türkiye, Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelerle çözülmesi gerektiğini belirten Karaman, "Rusya'nın ne işi var Suriye'de? Kaç bin kilometre öteden geliyor. Amerika 10 bin kilometreden, ne işi var? Biz oturur, meselemizi çözeriz. Çözemezsek haksız olan tarafı biz döveriz. Müslüman şamarı yer, Hristiyan şamarı yemez. Hristiyan uçağı gidip orayı bombalamaz." ifadesini kullandı.

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Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine değinen Karaman, Türkiye'deki 490 bin pancar üreticisinin kotalarla 120 bine düşürüldüğünü savundu.

Kahraman, Kırşehir'deki bir şeker fabrikasının 330 milyon liraya satılacağını ileri sürerek, şöyle devam etti:

"330 milyon liranın üzerine bir 20 milyon lira daha koyup Kırşehir'e Orta Anadolu'nun en büyük cezaevini yapacağız. 330 milyon liraya binlerce işçinin çalıştığı fabrikayı satıyor, onun parasıyla Kırşehir'e kocaman bir cezaevi yapıyor. Niye? Türkiye'de artık hapishanelerde mahkumlara yer yok. Nöbetleşe yatıyor mahkumlar."

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"HER PARTİDEN OY ALACAK BİR ADAY ÇIKARACAĞIZ"

Karaman, partisinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkaracağını belirterek, şunları kaydetti:

"Her partiden oy alacak bir aday çıkaracağız. Önce bu davanın yükünü çeken kardeşlerimize soracağız. Ondan sonra bu isimleri anket yaparak milletimize soracağız. Bu aday kim? İçimizde üniversite mezunu, askerliğini yapmış, 40 yaşını geçmiş ne kadar arkadaşımız varsa hepsi cumhurbaşkanı aday adayımızdır. Kamuoyunu dinleyeceğiz. En sonunda da bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı yapacağız. İnanıyorum ki Allah, bu dönemde mili görüşçü bir cumhurbaşkanını bu ülkeye nasip edecek."

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