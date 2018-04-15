Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Saadet Partisi'nden "aday" açıklaması: Her partiden...

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman, cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin, "Her partiden oy alacak bir aday çıkaracağız. Önce bu davanın yükünü çeken kardeşlerimize soracağız. Ondan sonra bu isimleri anket yaparak milletimize soracağız." dedi.

15 Nisan 2018 Pazar 22:20
Saadet Partisi'nden "aday" açıklaması: Her partiden...

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman, partisinin Gümüşhane Merkez ilçe 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de şahsiyetli bir dış politika uygulanmadığını iddia etti.

Suriye'deki problemin Suriye, Irak, İran, Türkiye, Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelerle çözülmesi gerektiğini belirten Karaman, "Rusya'nın ne işi var Suriye'de? Kaç bin kilometre öteden geliyor. Amerika 10 bin kilometreden, ne işi var? Biz oturur, meselemizi çözeriz. Çözemezsek haksız olan tarafı biz döveriz. Müslüman şamarı yer, Hristiyan şamarı yemez. Hristiyan uçağı gidip orayı bombalamaz." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu'ndan tuhaf açıklama: AK Parti'nin yüzde 75'i...

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine değinen Karaman, Türkiye'deki 490 bin pancar üreticisinin kotalarla 120 bine düşürüldüğünü savundu.

Kahraman, Kırşehir'deki bir şeker fabrikasının 330 milyon liraya satılacağını ileri sürerek, şöyle devam etti:

"330 milyon liranın üzerine bir 20 milyon lira daha koyup Kırşehir'e Orta Anadolu'nun en büyük cezaevini yapacağız. 330 milyon liraya binlerce işçinin çalıştığı fabrikayı satıyor, onun parasıyla Kırşehir'e kocaman bir cezaevi yapıyor. Niye? Türkiye'de artık hapishanelerde mahkumlara yer yok. Nöbetleşe yatıyor mahkumlar."

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması! 2 parti ile...

"HER PARTİDEN OY ALACAK BİR ADAY ÇIKARACAĞIZ"

Karaman, partisinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkaracağını belirterek, şunları kaydetti:

"Her partiden oy alacak bir aday çıkaracağız. Önce bu davanın yükünü çeken kardeşlerimize soracağız. Ondan sonra bu isimleri anket yaparak milletimize soracağız. Bu aday kim? İçimizde üniversite mezunu, askerliğini yapmış, 40 yaşını geçmiş ne kadar arkadaşımız varsa hepsi cumhurbaşkanı aday adayımızdır. Kamuoyunu dinleyeceğiz. En sonunda da bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı yapacağız. İnanıyorum ki Allah, bu dönemde mili görüşçü bir cumhurbaşkanını bu ülkeye nasip edecek."

Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin AK Parti'ye verdiği destekten pişman oldu

Cumhuriyet'ten Karamollaoğlu'na ilginç övgü: Sanki Che Guevara...

Karamollaoğlu'ndan "Doğan Medya" açıklaması: Kimse ümidini kaybetmesin

Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 15'ini alabiliriz

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 22:20
  1. Kırşehir
  2. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman
  3. Saadet Partisi
  4. Gümüşhane

YORUM YAZ

  • HAŞMETHAŞMET12 sa önce
    eski bir saadet partili olarak bu parti kapatılmalı düşüncesindeyim ....ayrıca bu ..karamolla araştırılmalı
  • FATİHFATİH17 sa önce
    nalları toplarsın ancak .......................
  • cihadcihad19 sa önce
    siz partiyi bakkal ettiniz adınıda ....duruyonuz siz neyin çakmasısınız bi aynaya bakın kendinize oy değil sakız verirmisiniz bi bakın hele hergele herifler.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Doğu ve Güneydoğu’ya yardım
  1. Doğu ve Güneydoğu’ya yardım
  2. Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor..
  3. Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
  4. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda..
  5. Dortmund'da sakatlık şoku!
  6. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda..
  7. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
  8. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar..
  9. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
  10. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
  11. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
  12. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
  13. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
  14. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
  15. Bursaspor hazırlıklara başladı
  16. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
  17. Timsah çalışmalara hemen başladı
  18. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
  19. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
  20. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?