Saadet’te kongre hazırlıkları

Kongre sonrası 650 delegenin ''yapılan yanlışın düzeltilmesi için'' olağanüstü kongre amacıyla parti genel merkezine dilekçe verdiğini ve bu isteğin GİK tarafından ''savsaklandığını'' iddia eden Ağdağ, mahkemeye başvurmaktan başka çare kalmadığını söyledi. Mahkeme kararı ile olağanüstü kongre çağrı heyetinin oluşturulduğunu ve eski genel başkan Necmettin Erbakan'ın da katılımı ile istişare toplantılarının yapıldığını bildiren Ağdağ, bu toplantılarda ''teşkilatın nabzının tutulduğunu'' söyledi. ''17 Ekim'de yapacağımız kongremizin ana sloganı; 'Şuurlandık, Çelikleştik, Geliyoruz' olarak belirlendi'' diyen Ağdağ, Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak kongreye 30 bin kişinin katılmasını beklediklerini bildirdi.



SP’DEN İSTİFALAR SÜRÜYOR



Bu arada, Elazığ'ın Alacakaya ilçesi belediye başkanı Davut Tunç, Saadet Partisi'nden istifa etti. Tunç, açıklamasında, son zamanlarda parti içi bölünmeler ve siyasi çalkantılar yaşandığını hatırlattı ve ''Saadet Partisi'nde çalkantılar duruluncaya, ayrışmalar sonlanıncaya kadar tarafsızlığımı koruma adına istifa ettim. Şu anda nötr kalacağım'' dedi.