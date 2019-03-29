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Saadet Partisi'nde deprem! Adaylıktan çekildi

Denizli'nin Çardak ilçesi Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Bürhan Tokay, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

29 Mart 2019 Cuma 17:33
Saadet Partisi'nde deprem! Adaylıktan çekildi

Saadet Partisi Çardak Belediye Başkan Adayı Bürhan Tokay, adaylıktan çekildi ve partisinden istifa etti.

Tokay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saadet Partisi'nin kendi düşüncesine uygun olmayan bir tutum sergilediğini söyledi.

Yerel seçime iyi hazırlandığını ve çeşitli projelerini açıkladığını vurgulayan Tokay, "Fakat gidişat hiç hoşuma gitmiyor. Parti yönetiminin değişik düşünceler içerisinde olduğunu gördüm. Bu süreçte Saadet Partisi'nin tutumunu doğru bulmadığım için belediye başkan adaylığından çekildim ve partiden istifa ettim." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:33
  1. Bürhan Tokay
  2. Saadet Partisi
  3. Saadet

YORUM YAZ

  • GENÇTÜRK GENÇTÜRK 1 sa önce
    Temel efendi kendi seçmenine göresiyaset belirleyecegine kılıçdaroğlu ''na göre siyaset belirlerse sonu böyleolur.Ama yinede Allahkendisinden razıolsun.Saadet partisini dağılma sürecinesoktuğu için. Hakkınıne bu dünyadanede öburdünyadaödeyebiliriz.
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    DEPREM DEMİYELİM, ÖNCÜ BUNLAR ASIL DEPREM SEÇİM SONRASI. LAKİN BUNLARDA DEPREM OLSA DA OLMASA DA; sağdan say üç beş kişi, soldan say beş üç kişi. YÖNETİM YABANCI ELLERDE! KARDEŞLERİMİZİ CUMHUR İTTİFAKINA BEKLİYORUZ
  • Neeeee. : ONeeeee. : O2 sa önce
    Çok büyük bir deprem. Ne yapacağız şimdi

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