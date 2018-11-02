Saadet Partili Cihangir İslam’a soruşturma Cihangir İslam kimdir?

24 Haziran seçimlerinde CHP listesinden Meclis’e giren Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam’ın Twitter üzerinden sarf ettiği skandal sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Ankara Başsavcılığı, Saadet Partisi milletvekili Cihangir İslam hakkında resen soruşturma başlattı. 27. Dönem Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında @cihangirislam isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama, suçu ve suçluyu övme” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldı.

"15 Temmuz'da iki batılının çatışmasını seyrettim"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasında AK Partilileri FETÖ ağzıyla hedef almıştı. Nazır Cihangir İslam da 15 Temmuz akşamında Türkiye'nin, iki batılın çatışmasını seyrettiğini açıklamıştı. Cihangir İslam skandal sözlerine şöyle devam etmişti: 15 Temmuz bahane, bütün muhaliflerinizi, hakkı söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz. Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Allah'a kulluk etmiyorsunuz aciz bir kula kulluk ediyorsunuz. Beddua alıyorsunuz. 'Ocakları sönsün, soyları kurusun, Allah belalarını versin' diyor insanlar size"

Nazır Cihangir İslam 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Saadet Partisi adayı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 3. Bölge Bölgesi, 9'nci sıradan milletvekili olarak Meclis’e girdi.