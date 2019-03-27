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Saadet Partisi’nin seçim bürosuna saldırı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Saadet Partisi’nin seçim bürosunun camları kırıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:25
Saadet Partisi’nin seçim bürosuna saldırı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Saadet Partisi’nin seçim bürosunun camları kırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesinde Saadet Partisinin seçim bürosuna saldırı düzenlendi. Gece geç saatlerde kimsenin olmadığı sırada düzenlenen saldırıda partinin bayrakları yırtılarak camlar kırıldı, içerideki malzemeler dağıtıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:25
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