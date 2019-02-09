Saadet Partisi Elazığ İl Başkanının oğlu, kazada yaşamını yitirdi Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu'nun oğlunun Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu'nun oğlu, trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, bugün Sivas-Malatya karayolu Yağdonduran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 23 BN 940 plakalı araç, M.T. yönetimindeki 58 TU 307 plakalı kamyon ile çarpıştı. Yaralılar da var İHA'nın haberine göre kazada 23 plakalı araçta bulunan Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu'nun oğlu 24 yaşındaki Abdullah Hacıbekiroğlu hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı.



Acı haberi alan Hacıbekiroğlu, oğlunun cenazesini almak için Sivas'a gitti.

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