Saadet Partisi Elazığ İl Başkanının oğlu, kazada yaşamını yitirdi
Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu'nun oğlunun Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.09 Şubat 2019 Cumartesi 10:00
Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu'nun oğlu, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Kaza, bugün Sivas-Malatya karayolu Yağdonduran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 23 BN 940 plakalı araç, M.T. yönetimindeki 58 TU 307 plakalı kamyon ile çarpıştı.
Yaralılar da var
İHA'nın haberine göre kazada 23 plakalı araçta bulunan Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu'nun oğlu 24 yaşındaki Abdullah Hacıbekiroğlu hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı.
Acı haberi alan Hacıbekiroğlu, oğlunun cenazesini almak için Sivas'a gitti.
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