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Saadet Partisine yeni genel merkez binası bulundu

Kazım Karabekir Caddesi yakınlarındaki binaya, eylül sonu taşınılması planlanıyor

25 Nisan 2019 Perşembe 21:39
Saadet Partisine yeni genel merkez binası bulundu

ANKARA (AA) - Saadet Partisinin yeni genel merkezi için kullanacağı bina arayışı sonuçlandı. Kazım Karabekir Caddesi'ne yakın bir mevkide bulunan binaya, eylül sonunda taşınılması planlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, parti yetkilileri, geçici süreliğine Balgat'taki eğitim merkezini kullanan Saadet Partisi için yeni genel merkez binası buldu.

Kazım Karabekir Caddesi yakınlarındaki 3 katlı yeni bina için 5 aylık ödeme planı üzerinden sözleşme yapan parti yetkililerinin, yeni genel merkeze eylül sonunda taşınmayı planladıkları öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 21:39
  1. Saadet Partisi

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