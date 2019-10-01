Malezya'dan Saadet Partisi'ne kritik ziyaret!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malezya'dan heyeti kabul etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malezya-Terengganu Eyaleti Parlamento Başkanı ve PAS-İslam Partisi Milletvekili Dato Haji Yahaya Bin Ali ve PAS-İslam Partisi Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Muhammad Khalil Bin Abdulhadi başkanlığındaki heyeti kabul etti. Kabulde Karamollaoğlu’na, Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi Genel Başkanı Recai Kutan eşlik etti.

“Dünyada ve bölgede yaşananları konuşacağız"

Heyetin kendilerine yapmış oldukları ziyaret nedeni ile büyük memnuniyet duyduklarını belirten Karamollaoğlu, “Kendileri ile hem bölgemizde hem de dünyada yaşananları son gelişmeleri konuşacağız. Bunlar hakkında fikir alışverişinde bulunacağız” açıklamasında bulundu.