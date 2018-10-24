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Saadet Partisi'nden 'Öğrenci Andı' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Danıştayın öğrenci andı kararını değerlendirdi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 15:00
Saadet Partisi'nden 'Öğrenci Andı' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Danıştayın öğrenci andı kararına ilişkin, "Bir yönetmeliğin iptali ancak anayasaya veya yasalara karşı ise mümkündür, yorumla yönetmelikler iptal edilemez." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Danıştay 8. Dairesinin öğrenci andı ile ilgili verdiği kararı değerlendiren Karamollaoğlu, Türkiye'deki barış ortamının, öğrenci andı tartışması ile tahrik edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Yönetmeliklerin yine yönetmeliklerle değiştirilebileceğini, bunun temel bir kaide olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Bir yönetmeliğin iptali ancak anayasaya veya yasalara karşı ise mümkündür. Yorumla yönetmelikler iptal edilemez. Bunun altında bir şeyler dönüyor ama ne dönüyor, tam anladığımı söyleyemem." diye konuştu.

Türkiye'nin "çok renkli bir vatandaşlık zümresine sahip olduğunu" ifade eden Karamollaoğlu, "Biz eğer ülkemizin asıl meselelerini bir kenara bırakır, sadece söylemler üzerinden birtakım konuları çok sert bir şekilde gündeme getirirsek bu ülkemizi daha olumlu bir noktaya taşımaz. Ben özellikle iktidar ve muhalefet partilerine sesleniyorum. Bizim birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek bir yaklaşıma ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel seçimlerde ittifak konusu

Karamollaoğlu, "Saadet Partisinin yerel seçimler için ittifak arayışına girip girmeyeceği" sorusunu, şöyle yanıtladı:

"Biz genel merkezler olarak mahalli seçimlerde ittifakların yapılabileceği kanaatinde değiliz. Bunu da çok doğru bulmuyoruz. Ancak genel merkezlerin etkisiyle değil mahalli seçimlerde, mahallinde birtakım dirsek temasları olabilir. Örneğin çok zayıf olan bir aday çıkmaz, bir partinin veya bağımsız olarak çıkacak birisinin meclis üyeleri başkalarından belirlenir."

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 15:00
  1. Saadet Partisi
  2. Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

  • ÇETİNÇETİN14 dk önce
    Aynen 28 Şubatçı fetöcüler gibi konuşuyor...Erbakan hoca bu zatın yüzüne bile tükürmez...muhattap alınacak hiç bir konuşma yapmamakta...
  • SelimSelim40 dk önce
    Anayasanın eşitlik ilkesine karşı. Al sana yasa aldın mı?
  • ahmetahmet57 dk önce
    chp-hdp-saadet ittifakı çatırdıyor.... önce chp çok sevdiği gollük pasa giremedi hdpkk yı üzmemek için...
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