Saadet Partisi'nden ittifak kararı: Millet İttifakı...
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, partisinin hiçbir ittifakta yer almadığını söyledi. Kaya, seçim dönemi geldiğinde hangi ittifakta yer alacaklarına karar vereceklerini belirtti.
Saadet Partisi’nde ayrışma olmadığını vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, sahada parti çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini söyledi.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, haberler.com’dan Levent Karadeniz’e açıklamalarda bulundu.
Saadet Partisi’nde ayrışma olmadığını vurgulayan Mustafa Kaya, sahada parti çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini söyledi.
Levent Karadeniz’in ‘ Millet İttifakı’nda kalmayı düşünüyor musunuz?’ sorusuna da cevap veren Kaya, ‘Biz şu anda hiçbir ittifakın içerisinde değiliz. 2018 seçimlerinde 4 madde etrafında Millet İttifakı’na girdik. 2019 yerel seçimlerine ise kendi başımıza girdik. Hangi ittifakta ne şekilde yer alacağımıza ilkelerimiz doğrultusunda seçim zamanı geldiğinde karar veririz’ dedi.