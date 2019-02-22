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Saadet Partisi’nden gazeteciler cemiyetine ziyaret

Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Cemali Marasalı, Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Emine Akkurt ve il teşkilatı Malatya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

22 Şubat 2019 Cuma 14:20
Saadet Partisi’nden gazeteciler cemiyetine ziyaret

Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Cemali Marasalı, Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Emine Akkurt ve il teşkilatı Malatya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.


Yerel seçimlere yönelik istişarelerde bulunan Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Cemali Marasalı, gazetecilerin cüzdan ve vicdan arasında bırakıldığını ifade etti. Marasalı, Malatya’da mevcut belediyelerin ihale yapılmadan billboardları bedava kullandığını iddia ederek, seçildiği takdirde billboard belediyeciliği yapmayacağını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ali Er, Saadet Partisi Başkan adaylarına 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerde başarılar diledi.



"Malatya medyası yandaşcılıktan uzak hizmet veriyor”


Saadet Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Emine Akkurt ise yerel basının önemine değinerek, Malatya basınının yandaş medyacılıktan uzak bir yol haritası izlediğine vurgu yaptı. Akkurt, "Yakın zaman birlikte çalıştığımız için basın önemini biliyorum. Basın ve medya gerçekten çok önemli. Türkiye ve dünya gündemi açısından gazetecilerin çalışmaları, gazetecilerin yön vermeleri önemli. Hele de seçimlere hazırlandığımız bu günlerde yerel gazetecilerin çalışmaları bizleri için önemli. Neden, doğru, adil, eşit yaklaşımlı gazetecilerin çalışmaları bizim için önem arz ediyor. Yerel medyamızı tebrik ve takdir ediyorum. Yandaş medyacılıktan uzak bir hizmet verdiğiniz için, bizlerin sesini millete haykırmamız noktasında destek olduğunuz için, bu anlamda da bize adil ve eşit yaklaştığınız için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



"Gazeteler cüzdan ile vicdan arasında bırakılıyor”


Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Marasalı da gazetecilik mesleğinin zor şartlarda icra edildiğine ve gazetelerin, cüzdan ile vicdan arasında bırakıldığına dikkat çekerek, “31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerin Malatyamıza ve Türkiye’ye hayırlar getirmesini diliyoruz. Gazetecilerin yaptıkları iş bir kamu görevi. Bu kamu görevini yaparken, maalesef gelinen süreçte Basın İlan Kurumunun baskıları, piyasa şartları, kağıda aşırı zam gelmesi, ekonomik koşullar maalesef gazeteleri cüzdan ile vicdan arasında bırakıyor. Buna rağmen yerel basının buna rağmen hala muhalefetin sesi olması, halkın sesi olması, belediyeyi eleştirebilir olması, yaşanan tüm ekonomik sıkıntılara rağmen ayakta durması takdire şayandır. Bundan dolayı, tüm gazeteci ve televizyonda çalışan arkadaşlarımı tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.



"Mevcut belediyeler billboardları bedava kullanıyorlar”


Reklam billboardlarına yönelik ayrımcılık yapıldığını ifade eden Marasalı, "Seçim süreci devam ediyor. Hem basın hem de reklam mecraları kullanılıyor. Fakat gelinen noktada öyle bir duruma geldik ki, belediyenin reklam geliri olarak aldığı billboard gelirleri 2 trilyon liranın üstünde ama ne hikmet ise Eylül ayından bu yana ihale yapılması gereken billboard ihaleleri yapılmadı. İhale yapılmadığı gibi iki belediye başkanımız şuan billboardlarda reklam panolarında, LED ekranlarında reklamları 6 aydan beri geziyor. Biz bunlara ücreti mukabilinde reklam veremezken, bu arkadaşlar bedava olarak reklam veriyorlar. Belediye başkanı olabilirler ama seçimde adaylar. Dolayısıyla 6 aylığı 1 trilyon para tutar. Ben şimdi belediyeye soruyorum; belediyeye bu arkadaşlarımız 1 trilyon lira ödedi mi, ödemedi mi? Ödemedi ise o zaman benim hakkımı bana verin, ben de kendi billboardlarımda kendi reklamlarımı yayabileyim. Yok arkadaş biz size reklam hakkı vermiyoruz diyorsanız, o zaman bizim paramızı iade edin. O LED’lerin hepsinde bu milletin hakkı var, hukuku var. Bu kul hakkıdır. Yarın seçiliriz veya seçilmeyiz ama ben seçildiğim zaman bu kul hakkına riayet edeceğime, reklam panolarını sadece kendime yönelik kullanmayacağımı, kullandığım reklam panosunun bedelini ödeyeceğimi en başta belirtmem gerekir ki billboard belediyeciliği yapmayacağımı ilan ediyorum. Bu konuda hepinize söz veriyorum ”şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:20
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