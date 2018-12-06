Saadet Partisi'nden 'Asgari ücret 2 bin 500 lira olsun' teklifi

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, asgari ücretin en az 2 bin 500 lira olması gerektiğini söyledi.

Asgari ücretlilerin geçim sorunu yaşadığını dile getiren Karaduman, elindeki çay ve simidi basın mensuplarına göstererek, Ankara'da bir simidin bir buçuk, çayın ise 1 liraya satıldığını, her öğün çay ve simit tüketilse beş kişilik bir ailenin aylık çay ve simit tüketim tutarının bin 125 liraya denk geldiğini söyledi. Karaduman, "Asgari ücretten çay ve simidi çıkardığımız zaman elde 478 TL kalıyor. İktidar asgari ücretliye, '478 TL'yi gönül rahatlığıyla, paşa paşa harca' diyor. Bu para ile elektrik, doğal gaz, su faturaları ile diğer harcamalarını yapmasını istiyor. Bir an önce bu soruna çözüm bulunmalı." şeklinde konuştu.

En az 2 bin 500 olmalı

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun asgari ücreti belirlemek üzere bugün yapacağı ilk toplantıya değinen Karaduman, komisyonun, emekçi ve işçilerin yaşamını sürdürebilecek zamları vermesini beklediklerinin altını çizdi. Karaduman, "Açlık sınırının bin 900 TL'yi aştığı Türkiye'de asgari ücretin en az 2 bin 500 TL olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Abdulkadir Karaduman, iş güvenliği yasasının işçilerin lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmesini de istedi.