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Saadet Partisi'nden anket açıklaması: Oylarımızda patlama olacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, anket sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Oyumuz artıyor. Oylarımızda patlama olacak. Anketler bunu gösteriyor" dedi.

17 Şubat 2019 Pazar 17:56
Saadet Partisi'nden anket açıklaması: Oylarımızda patlama olacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'de seçime tek başına giren sadece Saadet Partisidir. Biz ittifak yapmadık. Biz milletimizle ittifak yaptık." dedi.

Karamollaoğlu, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Rize Belediye Başkan adaylarının Muhammet Kaçar olduğunu açıkladı.

Karamollaoğlu, adayların ses getiren isimler olduğunu belirterek, seçimde en büyük görevin gençlere ve kadınlara düşeceğini söyledi.

Anket sonuçları

Saadet Partisinin yükselişte olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Oyumuz artıyor. Oylarımızda patlama olacak. Anketler bunu gösteriyor. Anketlerde oyumuz arttığı için oklarını bizim üzerimize doğrultuyorlar." diye konuştu.

Karamollaoğlu, zor bir süreçten geçen belediye yönetimlerinin, tekrar "milli görüş" ruhuyla rayına oturacaklarını savunarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de seçime tek başına giren sadece Saadet Partisidir. Biz ittifak yapmadık. Biz milletimizle ittifak yaptık. Biz aday seçerken 'Dürüst başkan, dürüst yönetim' diyoruz. Adaylarımızı bu kriterlerle seçtik. Bütün belediye başkan adaylarımız oy artırmak için değil, seçimi kazanmak için yarışacak."

"Herkese ulaşmak gerekiyor"

Kimseye saldırarak siyaset yapmadıklarını kaydeden Karamollaoğlu, "Kimseyi rencide edecek kelimeler kullanmıyoruz. Seçimleri kazanmak için vatandaşlara dokunmak gerekiyor. Herkese ulaşmak gerekiyor. Bu seçimlerin ne kadar önemli olduğunu herkese anlatacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Saadet Partisinin il ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 17:56
  1. Rize
  2. Saadet Partisi
  3. anket sonuçları

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