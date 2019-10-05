Saadet Partisi’nden açıklama

Yeni Akit Gazetesi’nin 25.9.2019 günlü sayısında 1. sayfada “Yeter ki Erdoğan Gitsin” başlıklı karikatürde müvekkil partiye hakaret eden ve ihanetle itham eden bir resim tasvir edilmiştir. Karikatür içerisinde Saadet Partisi böcek şeklinde resmedilmiş ve bu böceğin aynı zamanda ay yıldızı kemirdiği gösterilmiştir. Açık bir şekilde bayrağımıza, mukaddes değerlerimize karşı bir saldırı intibaı resmedilmiştir. Bu yanlış yaklaşım gerçeği yansıtmadığı gibi, Saadet Partisi’nin yarım asırlık çizgisi ile de asla bağdaşmamaktadır. Bugüne kadar Saadet Partisi ülkemizin iyiliği, huzuru ve refahı için çalışmıştır. Bundan sonra da bu iştiyak ve anlayış ile hareket etmeye devam edecektir. Bu açık gerçeğe rağmen böyle bir karikatür yayınlanması ahlaki bir tavır değildir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Saadet Partisi Vekili Av. Hasan Tahsin Özafşar

Not: Yukarıdaki açıklama mahkeme kararıyla yayınlanan bir açıklama değildir. Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlanmıştır.