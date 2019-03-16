0553 313 94 23

Saadet Partisi’nden açıklama

Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde Saadet Partisi Vekili Av. H. Tahsin Özafşar tarafından yapılan açıklamayı yayınlıyoruz.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:08
Saadet Partisi’nden açıklama

Yeni Akit Gazetesi’nin 11.03.2019 günlü sayısında 7. sayfada “Cumhur İttifakı’na karşı kirli plan” başlığı ile yayınlanan haberde müvekkil parti hakkında asılsız iddialara yer verilmiştir. İlgili haberde “Saadet Partililer zillet ittifakı adı altında birleşen dört benzemez ile niçin kol kolasınız, niçin aynı saftasınız düşünün bakalım” ifadelerine yer verilmiştir. Söz konusu iddialar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

SP, tüm Türkiye’de bütün seçim bölgelerinde kendi adayları ile hiç bir ittifakın içerisinde yer almadan seçime girmekte olup, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saadet Partisi Vekili Av. H. Tahsin Özafşar

Not: Yukarıdaki açıklama mahkeme kararıyla yayınlanan bir açıklama değildir. Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlanmıştır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:08
  1. Yeni Akit Gazetesi
  2. Saadet Partisi Vekili Av. H. Tahsin Özafşar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çınar’dan Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü mesajı
    1. Çınar’dan Çanakkale Zaferi’nin..
    2. Ekinci’den ‘Biz 5’li şebekenin esiri..
    3. Üsküdar'da motosiklet ile otomobil..
    4. İslam düşmanı senatörün kafasında..
    5. Kaş adayı Ulutaş projelerini tanıttı
    6. Bozüyük’ün 7. Mahalle Konağı hizmete..
    7. Ankaralıların kabusu olan 2 hırsız..
    8. Kocaelili sporcular olimpiyatlar için..
    9. Türk Eğitim-Sen'den mesleki ve teknik..
    10. Yeni Zellanda’da yaşanan katliam..
    11. BBP’li Özbek: “Maket projelerle..
    12. ABD’deki liselerde ırkçılık yükselişte
    13. "Yaşanan sıradan bir İslamofobi vakası..
    14. Kamu görevlilerine saldırı planı yapan..
    15. Venezuela’da ABD karşıtı protesto
    16. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    17. CHP'den "Suriyeli göçmen" raporu
    18. İstanbul’da 300 bine yakın cinsel gücü..
    19. Denizli Basket UPS Spor’u farklı geçti
    20. ING TaksitMaksit’i uygulamaya aldı
    21. Siirt’te kar yağışı nedeniyle köylere..
    22. Metro inşaatında doğal gaz borusu..
    23. Saadet Partisi’nden açıklama
    24. Türk organik sektörü Japonya’yı..
    25. Ekrem İmamoğlu: HDP bizim dostumuz
    26. Freni arızalanan kamyon ortalığı savaş..
    27. PAÜ Hastaneleri’nin eski binasının..
    28. Erkeklerde meme büyümesine dikkat
    29. Son Haçlı Seferi Yeni Zelanda’dan önce..
    30. Dünya rekortmeni Erken, şehitler için..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler