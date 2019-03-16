Saadet Partisi’nden açıklama

Yeni Akit Gazetesi’nin 11.03.2019 günlü sayısında 7. sayfada “Cumhur İttifakı’na karşı kirli plan” başlığı ile yayınlanan haberde müvekkil parti hakkında asılsız iddialara yer verilmiştir. İlgili haberde “Saadet Partililer zillet ittifakı adı altında birleşen dört benzemez ile niçin kol kolasınız, niçin aynı saftasınız düşünün bakalım” ifadelerine yer verilmiştir. Söz konusu iddialar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

SP, tüm Türkiye’de bütün seçim bölgelerinde kendi adayları ile hiç bir ittifakın içerisinde yer almadan seçime girmekte olup, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saadet Partisi Vekili Av. H. Tahsin Özafşar

Not: Yukarıdaki açıklama mahkeme kararıyla yayınlanan bir açıklama değildir. Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlanmıştır.