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Saadet Partisi'nde 'İstanbul' istifası: Allah sizi bildiği gibi yapsın!

İstanbul seçimlerini CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından duruma tepki gösteren Saadet Partili Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan partisinden istifa ettiğini duyurdu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 07:29
Saadet Partisi'nde 'İstanbul' istifası: Allah sizi bildiği gibi yapsın!

31 Mart'taki yerel seçimlerde Tuzluca Belediye Başkanlığına seçilen Saadet Partili Ahmet Sait Sadrettin Türkan, İstanbul seçimlerini CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından partisini eleştirerek yolunu ayırdığını açıkladı.

İstanbul'un yanlış ellere teslim edildiğini belirten Türkan ''Tebrikler Saadet Partisi... Kazandırdınız. Cihat anlayışınız buysa, yarın sabah ilk işim mensubu olduğum, ne yapmaya çalıştığı belli olmayan, Aziz İstanbul'u yanlış ellere teslim eden bu siyasi organizasyondan yolumu ayırmaktır. Allah sizi bildiği gibi yapsın.'' diyerek istifasını açıkladı.

Ahmet Sait Sadrettin Türkan, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 28 oyla Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde belediye başkanlığını kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 07:29
  1. Iğdır
  2. İstanbul
  3. saadet partisi istifa
  4. Ahmet Sait Sadrettin Türkan
  5. SİYASET Haberleri

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