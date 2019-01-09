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Saadet Partisi'nde 110 belediye başkan adayı belli oldu

Saadet Partisi, aralarında İstanbul'un 7 ilçesinin de bulunduğu 40 belediye başkan adayını açıkladı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:57
Saadet Partisi'nde 110 belediye başkan adayı belli oldu

5 Ocak'ta 1'i büyükşehir 10 il ile 50 ilçe ve 9 beldenin belediye başkan adayını açıklayan Saadet Partisi'nde bugün de aralarında İstanbul'un 7 ilçesinin de bulunduğu 40 belediye başkan adayı daha belirlendi.

İstanbul'da 7 ilçe belediye başkan adayı belli oldu

milligazete.com.tr'nin Saadet Partisi Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, İstanbul Bahçelievler'den Yaşar Avcı, Bayrampaşa'dan İsmail Acar, Esenler'den Tuğrul Yalçınkaya, Kartal'dan Fehim Hava, Küçükçekmece'den Mustafa Kurdaş, Sultanbeyli'den Fetullah Bülbül, Zeytinburnu'ndan Mikail Kabak aday olarak gösterildi.

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Mustafa Kurdaş, Saadet Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı.

Saadet Partisi'nin 9 Ocak itibariyle kesinleşen 110 belediye başkan adayının isimleri şöyle:

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:57
  1. İstanbul
  2. Saadet Partisi
  3. Saadet Partisi Bafra İlçe Gençlik Kolları
  4. Saadet Partisi'nde adaylar belli oldu

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