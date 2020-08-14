Saadet Partisi Sözcüsü Aydın'dan BAE'ye tepki:

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme adına yaptığı anlaşmayı büyük bir talihsizlik olarak gördüklerini belirtti.

Aydın, yazılı açıklamasında, BAE'nin İsrail ile yaptığı anlaşmanın Orta Doğu'daki sorunları daha da derinleştireceğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan anlaşmanın üzerinde durulması gerektiğini vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"Suriye'de terör örgütleriyle petrol anlaşması yaparak Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve Libya'da meşru hükümete karşı mücadele edenlere dolaylı desteğiyle Libya'nın bölünmesi gibi planlar içinde olan ABD, İsrail-BAE anlaşmasının altyapısını oluşturmakla sözde 'Yüzyılın Anlaşması' için arazi temizliği yapmayı hedeflemektedir."

İsrail'in Orta Doğu ve dünyanın barış ve huzurunu tehdit ettiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile normalleşme adına yaptığı anlaşmayı büyük bir talihsizlik olarak görüyoruz. Buradan BAE yönetimine de hatırlatmak isteriz ki bu anlaşma tarihinize sürülmüş bir lekedir ve hiçbir çıkar hesabınız bu lekenin silinmesine katkı sağlamayacaktır."

