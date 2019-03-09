PİAR Araştırma açıkladı! Saadet Partisi büyükşehiri alıyor 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi PİAR Araştırma elindeki anketin sonuçlarını açıkladı.

31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimi seçimlerine günler kala anket firmaları halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak PİAR Araştırma şirketinin yaptığı son kamuoyu yoklamasını açıkladı. Şanlıurfa'da Saadet Partisi önde Doğu Anadolu bölgesindeki illerin sonuçları da şöyle: Şanlıurfa'da Saadet Partisi'nin adayı Sabahattin Cevheri, yüzde 50.8 oy oranı ilebirinci sırada yer alıyor. Cumhur İttifakı adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise yüzde 49 oranla ikinci sırada.

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