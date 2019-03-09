PİAR Araştırma açıkladı! Saadet Partisi büyükşehiri alıyor
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi PİAR Araştırma elindeki anketin sonuçlarını açıkladı.09 Mart 2019 Cumartesi 15:47
31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimi seçimlerine günler kala anket firmaları halkın nabzını tutmaya devam ediyor.
Son olarak PİAR Araştırma şirketinin yaptığı son kamuoyu yoklamasını açıkladı.
Şanlıurfa'da Saadet Partisi önde
Doğu Anadolu bölgesindeki illerin sonuçları da şöyle:
Şanlıurfa'da Saadet Partisi'nin adayı Sabahattin Cevheri, yüzde 50.8 oy oranı ilebirinci sırada yer alıyor. Cumhur İttifakı adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise yüzde 49 oranla ikinci sırada.
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