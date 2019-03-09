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PİAR Araştırma açıkladı! Saadet Partisi büyükşehiri alıyor

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi PİAR Araştırma elindeki anketin sonuçlarını açıkladı.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:47
PİAR Araştırma açıkladı! Saadet Partisi büyükşehiri alıyor

31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimi seçimlerine günler kala anket firmaları halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

Son olarak PİAR Araştırma şirketinin yaptığı son kamuoyu yoklamasını açıkladı.

Şanlıurfa'da Saadet Partisi önde

Doğu Anadolu bölgesindeki illerin sonuçları da şöyle:

Şanlıurfa'da Saadet Partisi'nin adayı Sabahattin Cevheri, yüzde 50.8 oy oranı ilebirinci sırada yer alıyor. Cumhur İttifakı adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise yüzde 49 oranla ikinci sırada.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:47
  1. Şanlıurfa
  2. Mehmet Özhaseki
  3. Burhan Sakallı
  4. Zeynel Abidin
  5. Sabahattin Cevheri
  6. Zeynel Abidin Beyazgül

YORUM YAZ

  • metin aybarmetin aybar10 dk önce
    ufak atta civcivler yesin
  • İsmail goncaİsmail gonca11 dk önce
    Reziklik. .akpartikimlerin vergisiniyeyse iplikleri saadet teyzerre oy ver!,
  • Ahmet Öztürk Ahmet Öztürk 29 dk önce
    Sizi anlamıyom, bu algıyı alet oluyorsunuz siz REİSİ sırtından vuruyorsunuz anketleri yalan yanlış demeden yayınlıyorsunuz, hala içinizde RP eksikliği varya ondan yapıyorsunuz

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