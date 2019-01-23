Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediyesi adayı Osman Cemali Marasalı oldu

Saadet Partisi 70 belediye başkan adayını açıkladı. Bunlardan biri de Osman Cemali Marasalı. Osman Cemali Marasalı'nın Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediyesi adayı olmasıyla beraber Osman Cemali Maraslı'nın kim olduğu araştırılıyor. Saadet Partisi Malatya 1 .sıra Adayı Osman Cemal Marasalı kimdir? Nerelidir? Osman Cemal Marasalı kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İşte merak edilen detaylar...

Osman Cemali Marasalı kimdir?

Osman Cemal Marasalı 1978'de Malatya'da doğu. 1998'de İnönü Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Marasalı, 2002'de yüksek lisansını tamamladı. 2011- 2014 arasında Malatya Saadet Partisinden İl Genel Meclis üyeliği yapan Marasalı, 2011-2012 döneminde Saadet Partisi Malatya İl Başkanlığı yaptı. Marasalı, evli ve 3 çocuk babası.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Saadet Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.